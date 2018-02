Zeca chora em coletiva e diz que não volta mais para o Santos

O lateral-esquerdo Zeca convocou uma coletiva na tarde desta sexta-feira para falar sobre o processo que move contra o Santos. Ele chegou a chorar ao afirmar que a mãe dele sofreu ameaças de morte e disse que não volta mais para o Peixe.





Zeca conseguiu uma liminar na Justiça no fim do ano passado e teve o vínculo rescindido com o Santos. A OTB, empresa que o agencia, entende que ele está completamente livre para assinar com quem quiser. O Santos, porém, entende que qualquer interessado, para contratar Zeca, tem que dar garantias que cubram a multa rescisória. O Flamengo, por exemplo, não o contratou justamente por entender que não havia segurança jurídica para isso. O prcesso será julgado em abril.





– Eu não volto mais (ao Santos) por todo o que já aconteceu. A Justiça vai ser feita, estou do lado certo – disse Zeca, que tem feitos treinos particulares enquanto permanece sem clube.





O lateral chorou durante a entrevista ao relatar que a mãe dele, "que toma remédio controlado", foi ameaçada de morte por telefone enquanto ele ainda estava no Santos.





– A minha mãe tem um problema psicológico, trouxe ela para Santos justamente por isso. Reabilitamos ela. Ela viu o filho dela passar o que estava passando e ficou muito chateada. Foi ameaçada. O Santos não me procurou para falar nada. O clube tinha de me blindar e isso não foi feito em nenhum aspecto.





Veja a íntegra da entrevista coletiva de Zeca





Na última quinta-feira, o lateral-esquerdo se irritou com declarações do presidente José Carlos Peres, que abriu as portas do clube para um possível retorno, desde que o jogador pedisse desculpa.





Zeca rebateu o mandatário, alegando que seus salários estavam atrasados, que apanhou de torcedores do Santos em um aeroporto e que sua mãe sofria ameaças de morte. Na sequência, o post foi apagado.





– Me surpreendeu (a declaração de Peres). Ele tinha de ter outra atitude, ter procurado meus empresários, não dar pancada e fazer coisas para me prejudicar. Estou treinando todos os dias. Sobre voltar ou não é com os meus empresários. Voltar ao Santos não cabe a mim mais. Por tudo que aconteceu. Se a Justiça é feita honestamente, se Deus quiser vai dar tudo certo – disse Zeca.





– O presidente fala que eu devo desculpa ao elenco. Se eu devesse, eu já tinha ligado e pedido. Estou num grupo (de WhatsApp) com amigos do Santos, falo com eles diariamente. Sou amigo de todos. Todos gostam de mim. Gosto de treinar, chegava uma hora antes. Todos estão do meu lado – completou o jogador.





O lateral-esquerdo completou, lembrando que chegou a ser agredido no aeroporto de Congonhas na volta de uma viagem com o Santos:





– O Santos me deve dinheiro de luvas que foram combinadas, salários do FGTS. Perante leis é o dinheiro, mas o coração da pessoa fala mais que o dinheiro. Tenho dignidade de trabalhar com segurança. Sou um ser humano normal, como qualquer um. Tem muitas coisas atrasadas. Outros jogadores já entraram na Justiça e ganharam. A partir do momento que se deu a agressão, a ameaça, o envolvimento da família foi o estopim. Quem quebrou tudo foram eles.





Zeca disse que tem deixado tudo com a empresa que o agencia, a OTB, a mesma envolvida em outras questões polêmicas, como as saídas de Gustavo Scarpa do Fluminense para o Palmeiras, Paolo Guerrero do Corinthians para o Flamengo e Willian Arão do Botafogo para o Flamengo, dentre outras. No mês passado houve também uma richa entre a OTB e o Atlético-PR.





– Empresa defende o atleta, não o clube. Muitas pessoas têm medo de outros clubes não quererem mais os jogadores. Acho que eles nos defendem. O Scarpa já está jogando. Mas são casos diferentes. Tenho certeza que isso será definido logo. Meus advogados estão cuidando disso. Estou treinando muito, me dedicando demais. Treino não é igual jogo. Quero jogar. Acho que a Justiça tem de ser feita. Espero jogar em um novo clube o quanto antes – disse Zeca.





– Quem tomou a atitude fui eu, não foram meus empresários. Não foi por causa do dinheiro, pelas luvas, todos sabem que estavam me devendo. Os caras do Santos foram muito covardes comigo. Tentaram me manipular me indicando empresários para poderem pagar as minhas luvas. Nunca trairia as pessoas ao meu redor por conta disso – completou o jogador, referindo-se à diretoria que estava no comando do clube até dezembro, encabeçada por Modesto Roma Júnior.





– Como eu sempre enfatizei, sempre tive caráter. Todos me conhecem. Sobre os clubes (interessados), tenho certeza que vai se resolver logo logo. Estou preparado fisicamente, mentalmente. Nunca estive tão forte quanto estou agora. Já passei por muitas coisas na minha vida. Estou passando por mais uma agora. Vou sair daqui mais forte. Vou me dedicar ao máximo para dar alegria no futebol.





O problema de Zeca com o Santos começou em outubro, antes de um jogo contra o Sport, no Recife, e dias após ele fazer juras de amor ao Peixe, numa partida na Vila Belmiro. Numa rede social, Zeca postou uma imagem com gestos obscenos. O lateral disse nesta sexta-feira que torcedores "entenderam de maneira errada", e a diretoria tentou barrá-lo da viagem para o Recife. Ainda segundo Zeca, houve pressão de outros jogadores para que ele viajasse junto com o grupo. O Santos acabou empatando com o Sport e, na volta a São Paulo, torcedores cercaram Zeca no aeroporto de Congonhas.





– Tudo começou antes de um jogo contra o Sport, quando fui treinar e, na noite anterior, postei algo que os torcedores entenderam de uma maneira errada. Um dirigente do Santos me chamou dizendo que eu não jogaria contra o Sport. Fiquei transtornado e me questionei por que eu não iria jogar. Conversei com meu empresário e tudo começou ali – contou Zeca, nesta sexta.





Entenda o caso





O lateral foi à Justiça pedir a rescisão do contrato por supostos atrasos no recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), o que o Santos nega. Ele conseguiu uma liminar quando o caso chegou ao TST (Tribunal Superior do Trabalho).





Zeca esteve perto de acertar uma transferência para o Girona, da Espanha, mas o negócio não foi concretizado. Ele também conversou com o Flamengo, que desistiu do acerto por entender que há risco de a liminar ser revertida.





O Santos promete cobrar o valor da multa rescisória do clube que contratar Zeca baseado na liminar caso consiga derrubar a decisão favorável ao jogador. A cláusula é de R$ 50 milhões para clubes do Brasil e de 50 milhões de euros (cerca de R$ 193 milhões) para estrangeiros.





