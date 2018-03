Abel critica comentário de técnico do Sporting sobre o Flu: "Foi muito infeliz"

(Foto: ANTÔNIO CARLOS MAFALDA/ESTADÃO CONTEÚDO)









O último domingo marcou a estreia do volante Wendel com a camisa do Sporting, de Portugal, mas quem chamou a atenção foi o técnico Jorge Jesus ao falar sobre o brasileiro. O treinador português comparou os dois times, mas foi bastante criticado pelos tricolores ao dizer que "uma coisa é jogar no Fluminense, outra coisa é jogar no Sporting ".





Um dos críticos à declaração foi o treinador Abel Braga. Em participação por telefone no programa "Redação SporTV", o técnico do Flu afirmou que Jesus foi muito infeliz no comentário ao comparar os dois times. Segundo ele, o treinador do Sporting ainda teve uma fala estranha sobre o volante.





- Conheço muito bem o Jesus e falei com ele três dias atrás. Ele me ligou para perguntar do Wendel. Fez um comentário um pouco estranho e disse que ele tem que melhorar taticamente. Eu respondi que quem tem que melhorar o jogador taticamente é o treinador. Mas o Sporting é um grande clube de Portugal, tem um ótimo estádio e Centro de Treinamento, uma torcida apaixonada. Mas o Jesus foi muito infeliz no comentário.





Ao falar sobre a entrada do garoto, Jorge Jesus elogiou o volante e garantiu que todo o departamento de futebol do Sporting confia no jogador. Segundo ele, Wendel está cada vez mais acostumado com a forma de jogar do time.





- Acreditamos muito no trabalho e talento dele. Ele está muito focado, cada vez mais integrado com o restante da equipe e com a forma de pensar da equipe, e com a estrutura que o Sporting tem. Uma coisa é jogar no Fluminense, outra coisa é jogar no Sporting. Com todo o respeito ao Fluminense, que também é uma grande equipe no Brasil. Acreditamos muito nele.





Globo Esporte