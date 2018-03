André Gomes diz que tem vergonha de sair de casa e fala em inferno no Barcelona

O meia André Gomes fez uma autocrítica rara no meio do futebol. Em entrevista à revista “Panenka”, o jogador admitiu que não vem rendendo bem no Barcelona e abriu o coração. Disse que vem vivendo um inferno, por conta da pressão que vive atualmente, e revelou, que mais de uma vez, não quis sair de casa por vergonha.





- Não me sinto bem em campo, não estou desfrutando. Os primeiros seis meses correram bem, mas depois as coisas mudaram. Talvez a palavra não seja a mais precisa, mas tornou-se um pouco num inferno, porque comecei a ter mais pressão. Eu convivo bem com a pressão, só não convivo bem é com a pressão em mim mesmo.





O português de 24 anos trocou o Valencia pelo Barcelona em 2016 após se destacar na vitoriosa campanha na Euro da França e chegou em alta no gigante catalão. O meia explicou o que o angustia e disse que sente vergonha de sair de casa.





- Já me aconteceu, em mais do que uma ocasião, não querer sair de casa, porque as pessoas podem me olhar de lado. Ter medo de sair de casa por sentir vergonha. E uma coisa que me incomoda é que me digam que consigo fazer as coisas bem, porque eu pergunto a mim mesmo: “Então, por que não faço assim?” – questionou.





Sem ter correspondido às expectativas ainda, ele reconheceu que está abaixo do esperado.





- Até nos treinos se nota. Aí sabe que está sofrendo. Às vezes jogo e no dia seguinte ou dois dias depois e ainda tenho aquela imagem da partida, que não me permite seguir em frente. Nos treinos eu me sinto bem com os meus companheiros, mas a sensação que tenho nos jogos estou mal - concluiu.





Globo Esporte