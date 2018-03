Após reunião, negociação entre Grêmio, Barça e Arthur "congela", diz jornal

Grêmio, Barcelona e representantes de Arthur ainda não chegaram a um denominador comum. Ao menos, essa é a informação publicada pelo jornal Marca, nesta terça-feira, e que foi confirmada pelo GloboEsporte.com. Conforme a notícia do jornal espanhol, a negociação “congelou”.





Dois representantes do Grêmio estão em Barcelona para definir os detalhes contratuais da negociação: o CEO Carlos Amodeo e o advogado do departamento de futebol, Gabriel Vieira. Junto com eles está o empresário Jorge Machado.





O acordo inicial entre os clubes foi fechado em 30 milhões de euros (R$ 120 milhões), mais 10 milhões de euros variáveis, dependendo do rendimento do volante na Europa. Ainda há questões pendentes entre os clubes, assim como a falta de um acerto em relação ao salário do atleta.





– Agentes de Barcelona, Grêmio e Arthur não encontraram um denominador comum nas negociações que ocorreram nos últimos dias, ao ponto em que as tratativas podem ser quebradas. Diferentes pontos de desacordo, tanto no valor da negociação, como nas comissões e até mesmo o salário do jogador, levaram à falta de um acerto que hoje se torna difícil de ser recuperada – publica o jornal.





– A negociação está travada mesmo - disse uma fonte consultada ao GloboEsporte.com.





As tratativas, que já se arrastam desde o fim do ano, mexem com o volante. Foi o que Arthur disse, após se encontrar com fãs em um shopping, na noite de segunda-feira.





– Claro que gera ansiedade. É uma coisa normal, mas estou com a cabeça boa. Trouxe minha família para ficar comigo, é um momento muito importante e nada melhor que a família para ficar comigo nestes momentos. Estava focando na recuperação, treinando a parte física e clínica. Vamos ver se atualizo (o Barcelona no videogame) o mais rápido possível – brincou Arthur, ao ser questionado sobre a negociação.





Enquanto isso, Arthur voltou a ser relacionado para uma partida do Grêmio. Está na lista de relacionados para a partida contra o São Paulo-RS, na Arena, pelo Gauchão. Plenamente recuperado, o volante é preparado para estar 100% disponível para o Gre-Nal do próximo domingo.





Globo Esporte