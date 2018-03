Arsenal pega o CSKA, e Atlético enfrenta o Sporting nas quartas da Liga Europa

Apostando todas as suas fichas na temporada 2017/18 na Liga Europa, o Arsenal conseguiu fugir de um confronto de maior peso nas quartas de final do torneio. Sorteio realizado nesta sexta-feira, na seda da Uefa, em Nyon, na Suíça, definiu que os Gunners enfrentarão o CSKA Moscou na próxima fase da competição. O Atlético de Madrid, outro considerado favorito à conquista, enfrentará o Sporting.





As quartas de final da segunda competição mais importante entre os clubes da Europa terá, ainda, um confronto entre o RB Leipzig, da Alemanha, contra o Olympique de Marselha. A Lazio terá pela frente o RB Salzburg, grande surpresa da Liga Europa até agora, que chegou às quartas após eliminar o Borussia Dortmund.





O duelo entre Arsenal e CSKA Moscou, além de contar com um dos times considerados candidatos fortes ao título, chama a atenção por conta do cenário em que estará inserido na política mundial. Nas últimas semanas, Inglaterra e Rússia vêm vivendo um conflito diplomático por conta das acusações, por parte dos ingleses, de que os russos teriam envenenado um ex-espião do país do Leste Europeu em terras britânicas.





Os confrontos das quartas de final serã realizados nos dias 5 e 12 de abril, com Olympique, CSKA, Sporting e RB Salzburg decidindo os confrontos em casa.





Globo Esporte