Barcelona confirma acordo com o Grêmio para contratação de Arthur

O Barcelona confirmou neste domingo o acordo com o Grêmio para a contratação do volante Arthur, de 21 anos. Em comunicado oficial, o clube espanhol informou que tem "a opção prioritária de compra" do jogador, que poderá ser exercida em julho deste ano mediante o pagamento de 30 milhões de euros (R$ 120 milhões) e mais 9 milhões de euros (R$ 36 milhões) em variáveis.





- Arthur é um volante talentoso que se destaca pela qualidade nos passes. Outra das suas características é a capacidade de desarme, que o transforma em um verdadeiro perigo próximo da área adversária. Além disso, protege bem a bola e é perigoso no último passe.





O time gaúcho ficará com 60% do valor da transação, enquanto o restante será dividido entre investidores e a família de Arthur. Do total da transferência, 30 milhões de euros serão pagos fixamente pelo Barça. Os outros 9 milhões serão diluídos em forma de objetivos cumpridos pelo meio-campista com a camisa do clube espanhol.





Na última quarta-feira, o jogador retornou aos gramados depois de quase 100 dias parado em recuperação de uma ruptura no tornozelo esquerdo na final da Libertadores. Arthur entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo e foi ovacionado pela torcida que presenciou a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo-RS, na Arena, pelo Gauchão.





Globo Esporte