Barcelona nega conversas sobre Neymar: "Não nos consta que queira voltar"

Após a eliminação do Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões, jornais espanhois começaram a especular sobre uma possível insatisfação do Neymar no clube francês e sobre o retorno do atacante ao Barcelona. Mas a posição oficial da diretoria do Barça é que a possibilidade não existe no momento.





- Não nos consta que Neymar queira voltar ao Barcelona. O brasileiro foi um jogador que deixou o clube e desejamos sorte a ele no momento de sua saída. A partir desse momento não houve nada mais - disse Josep Vives, porta-voz da diretoria do Barcelona, segundo o jornal espanhol "Marca".





Questionado se um retorno do camisa 10 da Seleção ao clube catalão seria possível no futuro, Vives foi direto:





- Não vamos falar sobre uma hipótese a respeito de um jogador que não é nosso - resumiu.





Globo Esporte