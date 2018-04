Bayern humilha o Dortmund e pode ser campeão até com derrota na próxima rodada

Estádio lotado, ótima atuação, goleada em clássico. O Bayern de Munique tinha todos os grandes ingredientes para festejar o seu sexto título seguido do Campeonato Alemão com o massacre em cima do Borussia Dortmund neste sábado, em vitória por 6 a 0, em Munique. Mas não combinou com o Schalke 04. O triunfo do time de Gelsenkirchen por 2 a 0 sobre o Freiburg impediu a conquista antecipada dos bávaros.





A seis rodadas do fim, o Bayern chegou aos 69 pontos, 17 a mais que o Schalke, segundo colocado, que tem 52 pontos. Na próxima rodada, a equipe de Munique visita o Augsburg, e o time azul pega o Hamburgo fora de casa. Com 15 pontos em disputa nas demais rodadas, o Schalke não poderá mais alcançar os bávaros caso não vença o Hamburgo.





O massacre do Bayern deste sábado se desenhou em poucos minutos no início da partida. Aos quatro, Lewandowski recebeu de Müller dentro da área, em posição duvidosa, e tocou na saída de Bürki. Pouco depois, Ribéry também foi assistido por Müller e balançou as redes, mas a arbitragem marcou impedimento do francês após consultar o árbitro de vídeo e anulou o gol. Mas ele não faria.





Aos 13 minutos, James Rodríguez fez boa jogada com Alaba na esquerda, recebeu passe dentro da área e completou para o gol: 2 a 0. O terceiro veio dos pés de Müller. James roubou bola após saída de bola errada do Borussia, cruzou da esquerda, e o alemão deu toque para o gol. O quarto gol saiu após grande jogada de Ribéry na esquerda, que terminou com toque de Lewandowski dentro da pequena área. Não perca a conta: 4 a 0.





Ainda na primeira etapa, Ribéry apareceu novamente após novo erro da defesa do Borussia, saiu cara a cara com Bürki e ampliou. No segundo tempo, os donos da casa diminuíram o ritmo, mas também sequer foram ameaçados. Sobrou espaço para o sexto, novamente com Lewandowski, depois de cruzamento de Kimmich da direita: 6 a 0. Foi o 26º gol do polonês no Alemão, o 35º em 38 jogos na temporada.





É a terceira goleada seguida do Bayern de Munique, em casa, sobre o Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão. Nos dois encontros anteriores em sua arena pela competição, os bávaros venceram por 4 a 1 e por 5 a 1. O time amarelo é o terceiro colocado, com 48 pontos, e pega o Suttgart na próxima rodada.





O Bayern é disparado o maior campeão alemão. Tem 27 títulos. O Nuremberg, com nove, é a segunda equipe com mais conquistas. Os bávaros tentam o sexto título seguido.





Globo Esporte