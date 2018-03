Borja perde pênalti, e Colômbia empata com Austrália em Londres

Após a empolgante vitória de virada contra a França, um frustrante empate com a Austrália. A Colômbia ficou apenas no 0 a 0 com os Socceroos no Craven Cottage, em Londres, nesta terça-feira. Atacante do Palmeiras, Borja poderia teve, ao menos, seis oportunidades para evitar o placar zerado, a principal delas em uma cobrança de pênalti. Mas a desperdiçou. No entanto, as boas chances criadas fizeram do palmeirense o melhor em campo.





José Pékerman fez cinco mudanças no time que começou a partida diante da França na última sexta-feira. Mas a primeira etapa foi de pouca criatividade para a equipe colombiana, que tinha James Rodríguez, Mateus Uribe, Falcao García e Bacca como quarteto ofensivo. Porém, foi o lateral Johan Mojica, pelo lado esquerdo, quem mais ameaçou o gol australiano. Mas tudo mudou na segunda etapa.





Borja substituiu Falcao García no intervalo e mudou a cara da partida. Com boa movimentação no ataque, o palmeirense teve duas oportunidades claras na cara Vukovic, teve um gol anulado, mandou a bola na trave duas vezes e sofreu um pênalti aos 40 minutos da segunda etapa. Na cobrança, o atacante chutou no canto direito de Vukovic, que fez boa defesa.





Antes de estrear na Copa do Mundo, a Colômbia deve encarar o Egito, em amistoso na Itália, ainda sem data confirmada. Os Cafeteros estão no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Senegal e Polônia. A estreia é contra o Japão, em Kazan, no dia 19 de junho.





A Austrália, que perdeu para a Noruega por 4 a 1 na última sexta-feira, enfrenta a República Tcheca, no dia 31 de maio, e pega a Hungria, no dia 8 de junho. Os Socceroos estão no Grupo C do Mundial, com França, Dinamarca e Peru. A estreia na Copa é contra os franceses, no dia 16 de junho.





Globo Esporte