Botafogo tenta Marquinhos Gabriel, mas jogador não quer ir para o Rio

(Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians)









Sem João Paulo por tempo indeterminado após as fraturas sofridas na fíbula e tíbia da perna direita, o Botafogo já corre atrás de reforço para o meio-campo. Busca a contratação do meia Marquinhos Gabriel, do Corinthians. O jogador, porém, não quer trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro.





No "Bem, Amigos!" desta segunda-feira, o técnico do Botafogo, Alberto Valentim, fez elogios ao jogador.





Violência dificulta negócio





O Alvinegro já abriu conversas para contratá-lo e procurou o representante do atleta. O jogador tem outras propostas, e a violência do Rio de Janeiro é o maior empecilho. A família dele está assustada com as notícias veiculadas a respeito da cidade nos últimos meses. Por isso, a preferência de Marquinhos Gabriel, por ora, é seguir no Parque São Jorge.





Para tentar convencê-lo, um dirigente do Botafogo tinha o objetivo de se encontrar com Marquinhos Gabriel e fazer o trajeto de carro da Zona Oeste ao Estádio Nilton Santos.





No início do ano, Marquinhos recusou o Rio de Janeiro pelo mesmo motivo. O Corinthians tentou envolvê-lo numa troca com o Fluminense por Gustavo Scarpa, mas o negócio não andou.





Contratado em 2016, Marquinhos Gabriel tem 78 jogos e nove gols marcados como corintiano. O contrato do atleta com o Alvinegro do Parque São Jorge é válido até 31 de julho de 2020.





Globo Esporte