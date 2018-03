Briga pela liderança e definição dos duelos das oitavas, a última rodada do NBB

A terça-feira será decisiva no Novo Basquete Brasil. Após meses de duelos em turno e returno, a primeira fase da competição chega ao fim - exceto pelo Mogi, Pinheiros e Liga Sorocabana, que ainda fazem duas partidas -, e teremos as definições para os playoffs. Ao todo, sete partidas movimentam a rodada derradeira e teremos muito em jogo. Flamengo e Paulistano, que enfrentam Vitória e Caxias, ainda duelam pelo primeiro lugar, o que daria vantagem a um dos dois em uma futura final do torneio. Bauru e Caxias brigam pelo quinto lugar, enquanto Vitória, Minas, Pinheiros e Basquete Cearense estão embolados no meio da tabela e tudo pode acontecer. Lá atrás, Campo Mourão e Liga Sorocabana já estão rebaixados. Entenda abaixo a dinâmica da última rodada.





G-4 definido e briga pela liderança





O Novo Basquete Brasil dá aos quatro primeiros colocados o privilégio de avançar direto para as quartas de final. E a definição dos quatro clubes que terão esse direito já aconteceu. Paulistano, Flamengo, Franca e Mogi vão assistir as oitavas de final de camarote. Franca e Mogi, inclusive, já tem a terceira e a quarta colocação definidas, por isso, mesmo com dois jogos por fazer, Mogi das Cruzes não altera em nada a reta final da primeira fase. A rodada, contudo, reserva a briga pela liderença. Flamengo e Paulistano estão com campanhas idênticas de 24 vitórias e três derrotas, mas os paulistas levam a vantagem por terem vencido os Rubro-Negros nos dois turnos. O Flamengo pega o Vitória e o Paulistano encara o Caxias do Sul. O Paulistano só perde a liderança se for derrotado e o Flamengo vencer o seu jogo. A liderança do NBB dá ao clube a possibilidade de decidir os playoffs sempre em casa.





Bauru e Caxias do Sul duelam pelo quinto lugar





Atual campeão, o Bauru, em quinto lugar com 16 vitórias, entra na última rodada para encarar o Vasco e precisa do triunfo para não correr o risco de perder o posto. É que o Caxias do Sul, que pega o Paulistano, é o sexto com 15 vitórias. Caso o Bauru perca e os caxienses vençam, as equipes vão ficar com campanhas iguais, mas o Caxias venceu o Bauru no turno e no returno, portanto, levaria vantagem e seria o quinto colocado. Ambos, porém, terão que passar pelas oitavas de final de qualquer forma.





Briga por mando de quadra nas oitavas





A última rodada reserva também uma briga pelo mando de quadra nas oitavas de final. Vitória, Pinheiros, Minas e Basquete Cearense, hoje 7º, 8º, 9º e 10º podem trocar de posição e isso mudaria também os confrontos e os mandos de quadra dos playoffs. O mata-mata das oitavas acontece da seguinte forma:





O Pinheiros, o único que fará dois jogos, só depende de si para ser ao menos o sétimo colocado. Com 13 vitórias, chegaria a 15 se vencer os dois duelos. E se o Caxias do Sul perder para o Paulistano, ambos terminariam com 15 vitória. Assim, os paulistas seriam sextos colocados nesse cenário. O Vitória, se vencer o Flamengo, pode chegar a 15 também, e é outro que aguarda a definição do Caxias. Minas e Basquete Cearense se enfrentam, e se o Carcará vencer, assume o nono posto, jogando os mineiros para o décimo lugar. Quem ficar de 5º a 8º, joga um hipotético jogo 5 das oitavas de final dentro de casa, por isso a importância da rodada decisiva.





Vasco e Botafogo com vidas definidas





Vasco e Botafogo entram na última rodada apenas para cumprir tabela. O Cruz-Maltino é 11º e mesmo que vença o Bauru não irá mudar sua situação na tabela para os playoffs. O mesmo vive o Botafogo, que é 12º. Se perder, o Joinville, que pode igualar o número de vitórias, leva a pior no critério de desempate. E mesmo que triunfe sobre Franca, seguirá nessa posição para o mata-mata pois não alcança o próprio Vasco. A rodada, porém, fará os cariocas conhecerem seus rivas no mata-mata. O Botafogo está entre Bauru e Caxias do Sul. O Vasco tem situação mais indefinida e como há uma briga lá em cima, pode ter pela frente Caxias do Sul, Bauru, Vitória ou Pinheiros.





Campo Mourão e Liga Sorocabana rebaixados





A penúltima rodada também definiu o segundo rebaixado para a Liga Ouro na próxima temporada. A Liga Sorocabana, com apenas três vitórias, já tinha sua situação definida, mas Campo Mourão ainda lutava para escapar, apesar da situação complicadíssima. Com as derrotas no fim de semana, ambos estão rebaixados para a divisão de acesso do basquete brasileiro na próxima temporada.





Última rodada na terça-feira





Terça-feira, 27

19h30 - Franca x Botafogo - Ginásio Pedrocão

19h30 - Bauru x Vasco - Panela de Pressão

19h30 - Minas x Basquete Cearense - Arena Minas

19h30 - Flamengo x Vitória - Arena Carioca 1

19h30 - Joinville x Campo Mourão - Cau Hansen

19h30 - Caxias do Sul x Paulistano - Ginásio Vasco da Gama

19h30 - Pinheiros x Liga Sorocabana - Poliesportivo Villaboim





Quinta-feira, 29

20h - Mogi x Pinheiros - Ginásio Professor Hugo Ramos





Sexta-feira, 30

19h - Liga Sorocabana x Mogi - Ginásio Gualberto Moreira





Globo Esporte