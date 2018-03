Capitão da Fiorentina é encontrado morto em hotel. Rodada é adiada

O capitão da Fiorentina, Davide Astori, foi encontrado morto na concentração da equipe na manhã deste domingo. O jogador de 31 anos estava em um hotel em Udine, cidade onde a equipe de Florença enfrentaria a Udinese neste domingo pelo Campeonato Italiano. Segundo informações preliminares da imprensa da Velha Bota, o zagueiro teria sofrido um ataque cardíaco.





Com 14 convocações e um gol pela seleção italiana, Astori, que se tornou pai há duas semanas, teria falecido durante o sono.





O corpo de Astori foi levado para o hospital Santa Maria della Misericordia para realização de uma autópsia. Segundo Afonso De Nicola, chefe do departamento médico do Napoli, todos jogadores da Série A são submetidos a rigorosos testes de prevenção para problemas cardíacos.





A rodada do Calcio deste domingo, que teria inclusive o superclássico Milan e Internazionale, foi adiada por conta da tragédia (veja nota abaixo) e ainda não foi definida nova data.





Em comunicado, a Fiorentina pediu respeito aos familiares do atleta.





“A Fiorentina está profundamente abalada e forçada a anunciar que seu capitão Davide Astori faleceu. Por essa terrível e delicada situação, e acima de tudo por respeito a sua família, nós apelamos para que a mídia tenha sensibilidade”, diz o comunicado da Fiorentina.





Astori estava sozinho no seu quarto. Segundo relatos, todo o grupo da Fiorentina desceu para o café da manhã e para uma caminhada matinal. No entanto, ao verem que o capitão não apareceu, foram até seu quarto e perceberam que ele não atendia. Ao entrarem no cômodo, descobriram o pior.





Nascido em Bérgamo em 7 de janeiro de 1987, Astori foi revelado na base do Milan. Estreou profissionalmente no Pizzighettone, da quarta divisão, em 2006. Depois passou por Cremonese, Cagliari (clube onde mais atuou, disputando 174 partidas entre 2008 e 2014), Roma e chegou na Fiorentina em 2015. Zagueiro técnico (veja lances dele abaixo), Astori disputou a Copa das Confederações de 2013, no Brasil.





Um dos maiores ídolos do futebol italiano, o goleiro Buffon fez um grande texto emocionado em sua conta oficial no Instagram para homenagear Astori, a quem o arqueiroda Juventus se dirige carinhosamente como “Asto”.





- Eu quase não expresso publicamente um pensamento sobre uma pessoa (...) No seu caso, sinto que estou fazendo uma exceção à minha regra, porque você tem uma jovem esposa e familiares que estão sofrendo, mas especialmente sua pequena filha, merece saber que seu pai era em todos os aspectos uma pessoa perfeita (...) Você era a melhor expressão de um mundo antigo e superado, em que valores como altruísmo, elegância, educação e respeito pelos outros eram os mestres. Parabéns, de fato, você foi uma das melhores figuras esportivas em que encontrei – escreveu Buffon.





Globo Esporte