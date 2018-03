Cinderela da temporada, Loyola-Chicago vai ao Final Four; Michigan também avança

Após 55 anos, a universidade de Loyola-Chicago está novamente no Final Four. Classificado com apenas o 11º ranking da Chave Sul para os playoffs da NCAA, o famoso March Madness, o time abençoado pela Irmã Jean voltou a surpreender neste sábado com vitória por 78 a 62 sobre Kansas State (9º), garantindo vaga entre os quatro melhores da temporada. Outro time que garantiu vaga no torneio final foi Michigan (3º), que bateu Florida State (9º) por 58 a 54 e levou a Chave Oeste.





Ben Richardson anotou sua melhor marca da carreira universitária, com 23 pontos, e foi o grande destaque da vitória de Loyola-Chicago. Torcedora símbolo do time, a freira Irmã Jean, de 98 anos, disse que pretende viajar até San Antonio, no Texas, para acompanhar a fase final do torneio no próximo fim de semana.





Loyola-Chicago entrou nos playoffs como 11ª ranqueada entre 16 da Chave Sul. Cinderela da temporada (surpresa na fase final), o time eliminou Miami na primeira rodada por apenas dois pontos de vantagem, com uma bola de três de Donte Ingram praticamente no estouro do cronômetro, e Tennesse na segunda, com uma cesta de Custer a cinco segundos do fim. Em outra partida eletrizante, passou por Nevada na terceira fase com vitória por 69 a 68.





Já a equipe de Michigan volta vencer a Chave Oeste após cinco anos. O grande destaque da vitória sobre Florida State que garantiu a presença no Final Four foi Charles Matthews, que anotou 17 pontos.





Os outros dois classificados para a fase final da NCAA saem neste domingo: Villanova encara Texas Tech pela Chave Leste e Kansas pega Duke pela Chave Centro-Oeste.





Globo Esporte