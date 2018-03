Com gol de bicicleta, São José vence Novo Hamburgo e é campeão da Recopa Gaúcha

(Foto: Adilson Germann/ JEA Comunicação)









O São José-RS tem mais uma taça no armário. O clube da zona norte de Porto Alegre foi ao Estádio do Vale na noite desta quarta-feira e venceu novamente o Novo Hamburgo na decisão da Recopa Gaúcha 2018. O centroavante Igor Nobre marcou um golaço de bicicleta que definiu o triunfo por 1 a 0 e garantiu o troféu ao Zeca.





A competição foi disputada em dois jogos e reuniu os campeões do Gauchão e da Copa Paulo Sant'Ana do ano passado. A primeira partida foi válida também pela terceira rodada do campeonato estadual e vencida pelo São José por 2 a 1, no Passo D'Areia. Assim, o Novo Hamburgo tinha a possibilidade de sagrar-se campeão com uma vitória simples.





Os donos da casa foram para cima durante o primeiro tempo e criaram as melhores chances. Porém, não levaram muito perigo à meta rival. A etapa final seguiu na mesma batida até os 18 minutos, quando Igor Nobre pegou uma sobra pelo alto na entrada da área e emendou uma bicicleta sem chances para o goleiro Michel Alves.





As duas equipes agora tomam caminhos diferentes. Enquanto o Novo Hamburgo escapou do rebaixamento na última rodada do Gauchão e já pensa na Série D, o São José se prepara para enfrentar o Veranópolis, na Serra, às 19h30 de domingo, no primeiro jogo das quartas de final da competição. O Zeca também está garantido na quarta divisão nacional.





Globo Esporte