Com gol polêmico no fim, Cerro vence Defensor e segue 100% no grupo do Grêmio

Estádio lotado, emoção no fim, gol polêmico, técnico comemorando dentro do gramado... Cerro Porteño e Defensor fizeram um jogo com dramas de Libertadores. E o time paraguaio venceu a equipe uruguaia por 2 a 1, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 1, o mesmo do Grêmio. Uma vitória polêmica. O gol salvador do Ciclón saiu aos 50 minutos da segunda etapa e foi marcado por Churín, que estava impedido no lance.





O estádio Nueva Olla Azulgrana, inaugurado em agosto do ano passado, estava lotado. A torcida fez grande festa para os donos da casa, e o Cerro não demorou a retribuir. Aos nove minutos do primeiro tempo, Santiago Arzamendia recebeu pela esquerda após cobrança de escanteio curta e cruzou na medida para Churín, que cabeceou para o gol: 1 a 0.





No entanto, no início da segunda etapa, o Defensor conseguiu o empate. Mathias Sebastian recebeu pela direita na área e acionou Benavidez pelo meio, e ele empurrou para as redes: 1 a 1. Os paraguaios pressionaram até o fim, e o time viola tentou segurá-los de qualquer forma. Ganhou tempo. No final, os cinco minutos de acréscimos foram castigados da pior forma.





Aos 50 minutos, a parceria entre Arzamendia e Churín apareceu novamente. O lateral cruzou da esquerda, e o atacante argentino, em impedimento claro, esticou a perna pela direita e mandou para o gol. O Nueva Olla explodiu, e o técnico Luis Zubeldía invadiu o gramado e correu até a área rival vibrando com o gol. Os uruguaios reclamaram bastante com o árbitro equatoriano Roddy Zambrano, mas a vitória azul-grená foi confirmada.





O Cerro Porteño se mantém na liderança do Grupo 1, com seis pontos em dois jogos, e não poderá ser alcançado no final da rodada. O Defensor fica com um ponto. Na próxima rodada, o Ciclón recebe o Grêmio em Assunção, no dia 17 de abril, e o time uruguaio pega o Monagas no Luis Franzini, em Montevidéu, também no dia 17.





