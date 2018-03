Com seis obras em atraso, Fifa inicia última fase de inspeções dos estádios

Fifa divulgou nesta quarta-feira o calendário da última etapa de inspeções aos estádios da Copa do Mundo da Rússia. Serão oito visitas entre os dias 20 e 27 de março, seis delas em arenas que ainda não estão prontas (veja lista abaixo). Além de dois eventos-teste em amistosos: em Luzhniki, onde Brasil enfrenta os russos no dia 23, e em São Petersburgo, local do duelo entre Rússia e França.





A 92 dias do Mundial, a promessa feita pelo Comitê Organizador Local (COL) de entregar todas as 12 arenas até dezembro de 2017 não foi cumprida. Somente seis estão prontos: Estádio do Spartak, Estádio Olímpico de Sochi, Arena de Kazan, Arena de São Petersburgo, Luzhniki e Estádio de Rostov.





Confira o calendário das vistorias da Fifa em março:





* arenas que não estão prontas





20 - Ecaterimburgo*

21 - Samara*

22 - Saransk*

23 - PAUSA PARA BRASIL X RÚSSIA NO LUZHNIKI (evento-teste)

24 - Nizhny Novgorod*

25 - Volgogrado*

26 - Kaliningrado*

27 - AMISTOSO RÚSSIA X FRANÇA EM SÃO PETERSBURGO (evento-teste)





Globo Esporte