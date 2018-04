Com um gol de Jesus, City derrota o Everton e fica a uma vitória do título inglês

Com uma atuação de gala no primeiro tempo, o Manchester City ganhou mais uma no Campeonato Inglês neste sábado e está a apenas uma vitória do título nacional. Com três gols na etapa inicial, o time comandado por Guardiola derrotou, fora de casa, o Everton por 3 a 1. Sané, Gabriel Jesus e Sterling marcaram para os Citizens. Bolasie descontou para o time de Liverpool na etapa final.





Foram necessários apenas quatro minutos para o City mostrar sua força. Após bela troca de passes, Silva cruzou para Sané abrir o placar, com um belo chute de voleio. Mais oito minutos, e o time visitante voltou a balançar a rede. Em jogada que começou com lançamento de Ederson, Sané acionou De Bruyne, que cruzou para Gabriel Jesus cabecear e vencer o goleiro Pickford. Aos 37, em nova jogada de David Silva pela esquerda, Sterling marcou o terceiro, praticamente definindo o resultado





A vitória deste sábado foi especial para Gabriel Jesus, que voltou a comemorar um gol com a camisa do Manchester City. Desde 18 de novembro, o atacante brasileiro não balançava a rede pelo clube inglês. Neste intervalo está incluído o período de quase três meses em que ficou afastado do time devido a uma lesão no joelho esquerdo. E o gol veio novamente em uma cabeçada, em um lance que lembrou o tento que garantiu a vitória do Brasil sobre a Alemanha na última terça-feira, em Berlim.





O Everton era o único time que o City ainda não havia vencido na atual edição do Campeonato Inglês. No jogo do turno, em Manchester, houve empate (1 a 1). Com o triunfo deste sábado, o City de 2017/18 se tornou a terceira equipe a conseguir derrotar todos os adversários em uma mesma temporada do Inglês. O Chelsea (em 2005/06) e o Manchester United (2010/11) também conseguiram o feito.





Com o triunfo deste sábado, a torcida do City pode ter a chance de comemorar o título em jogo muito especial: no clássico de Manchester diante do United, que será realizado no próximo sábado, no estádio City of Manchester. Se vencer a partida, os Cityzens serão campeões com cinco rodadas de antecipação. Será que Guardiola vai festejar a taça no confronto direto com Mourinho?





Globo Esporte