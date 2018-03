Corinthians bate o Canoas e chega a 10 vitórias na Superliga Masculina de vôlei

O Corinthians recebeu o Canoas no Ginásio Ponte Grande em Guarulhos, São Paulo, neste sábado, por um embate válido pela nona rodada do returno da Superliga Masculina de vôlei. Com bom público, o Timão derrotou seu adversário pelo placar de 3 a 1, parciais de 25/20, 25/23, 20/25 e 25/21.





O central Luizinho foi o mais votado no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e, por isso, recebeu o Troféu Viva Vôlei de melhor jogador da partida.





- Acredito que esse jogo era chave para o nosso time. Conseguimos impor o que vínhamos treinando durante a semana e sabíamos que ia ser uma partida difícil. O Canoas é um time que vem brigando com todos os outros e sentimos muito isso no terceiro set. No quarto, conseguimos voltar a fazer o que vínhamos fazendo de bom e conseguimos a vitória.





O Corinthians foi dominante na primeira parcial, fechando em 25 a 20. A segunda foi mais equilibrada, terminando em 25 a 23 para os alvinegros. O Canoas foi para o tudo ou nada no terceiro set, vencendo com ataque de Rodrigues por 25 a 20. Mais intenso, o time paulista voltou a ser melhor na quarta parcial, fazendo 25 a 21 com ótimo saque de Rivaldo.





Dessa forma, a equipe alvinegra está agora com 27 pontos, sendo 10 vitórias em 20 jogos (perdeu os outros 10), se mantendo na sexta colocação. Enquanto isso, os gaúchos estacionaram em 23 pontos, com oito triunfos em 20 confrontos (foram derrotados 12 vezes). O Canoas é o oitavo.





Na próxima partida, o Corinthians pegará o Taubaté, no dia 10/3, às 18h30, no Ginásio Abaeté. Enquanto isso, o Canoas encontra o Juiz de Fora, em Minas Gerais, às 18h, no mesmo dia.





Globo Esporte