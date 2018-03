Corinthians desiste de contratar lateral Zeca

O Corinthians encerrou as negociações pelo lateral Zeca, em litígio com o Santos. A decisão foi divulgada em uma nota publicada nesta sexta-feira (16).





De acordo com a publicação, o departamento jurídico do clube não teve as garantias suficientes para a assinatura do contrato. Com isso, a diretoria decidiu não continuar nas negociações com o jogador de 23 anos. O atleta chegou a visitar o CT Joaquim Grava após obter uma liminar que o liberava do acordo com o Santos.





O jogador pediu na Justiça a rescisão de contrato com o Santos alegando supostos atrasos no recolhimento do FGTS, o que o Santos nega. Uma liminar do TST (Tribunal Superior do Trabalho) encerrou o contrato de ambas as partes.





Com interesse pelo atleta, o Corinthians envolveria Marquinhos Gabriel e Lucca na negociação, que não avançou e, agora, é descartada pelo presidente do Peixe, José Carlos Peres.





Divergências entre o lateral e a diretoria do Timão impediram o acerto. A diretoria também se desentendeu com os empresários do atleta, que recuaram em uma promessa que havia sido feita. A OTB Sports, empresa que cuida da carreira do jogador, desistiu de assumir integralmente o pagamento da multa de R$ 50 milhões ao Santos em caso de derrota na disputa na Justiça.





Um novo julgamento entre Santos e Zeca está marcado para abril e o clube promete cobrar o valor da rescisão em caso de vitória. O jogador chegou a ser sondado pelo Flamengo e pelo Girona, da Espanha, mas em ambos os casos os clubes desistiram da contratação por conta do imbróglio jurídico.





Confira a nota divulgada pelo Corinthians:





"O Sport Club Corinthians Paulista encerra a negociação com o lateral Zeca. O Departamento Jurídico do clube, após analisar o caso, não teve garantias suficientes para a realização do contrato".