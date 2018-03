Domingo de NBA tem brigões e Justin Timberlake com pontaria profissional

Se enganou quem esperava um domingo morno de NBA por causa de uma rodada com apenas quatro jogos. O dia foi bem agitado na liga, com Russell Westbrook e James Harden fazendo a diferença por suas equipes em partidas que além da genialidade desses dois astros, tiveram também muita confusão. Os triunfos de Houston Rockets e Oklahoma City Thunder serviram para consolidar ainda mais as equipes na primeira e quarta posições no oeste, respectivamente. Os Blazers de Damian Lillard, e os Pelicans de Anthony Davis, também saíram de quadra com o gostinho agradável de vitória na rodada. O domingo foi marcado também por curling em quadra, Justin Timberlake "on fire" e Lucas Bebê brilhando com jogadaça.





Só pra variar, James Harden foi "o cara" do jogo contra os Timberwolves, anotando 34 pontos, 4 rebotes e 12 assistências. No fim da partida, quem se deu bem foi o pequeno torcedor que vestiu uma barba para homenagear o ídolo e acabou presenteado. Que noite sensacional para o moleque, hein?!





A equipe masculina de curling dos Estados Unidos, medalha de ouro nos Jogos de Inverno da Coréia do Sul, deu o ar da graça no ginásio do Minnesota Timberwolves em Mineápolis. John Shuster, que em PyeongChang foi decisivo para a primeira conquista da equipe norte-americana, exibiu com orgulho o ouro olímpico.





Teve show do Barba, presente, curling... e confusão





Numa disputa de bola, Gorgui Dieng, dos Wolves, empurrou Chris Paul e sentiu a ira de Gerald Green, que revidou a "gentileza" imediatamente. A partir daí foi ladeira abaixo, com muito empurra-empurra e discussão entre os jogadores. Fechou o tempo, e Green, dos Rockets, acabou expulso!





O super-herói da moda passou por Nova Orleãns. Depois da cravada, Cheick Diallo comemorou no estilo Pantera Negra. Vitória dos Pelicans sobre os Celtics com Anthony Davis sendo Anthony Davis: 34 pontos e 11 rebotes. Wakanda Forever!





Justin Timberlake canta, dança, atua e também é sniper!





O astro tirou onda no centro de treinamentos dos Wizards matando um arremesso do meio da quadra e ainda mostrou pontaria nos chutes de três pontos. Trocando em miúdos, tirou muita onda. É bom lembrar, o cantor já marcou presença no jogo das celebridades do fim de semana das estrelas.





Brodie olímpico 🥇





Russell Westbrook, grande nome da rodada do domingo, chegou desse jeito aí para o jogo contra os Raptors em Toronto. E pelo visto o espírito olímpico do feroz armador deu sorte em quadra. A noite foi de triplo-duplo (37 pontos, 13 rebotes e 14 assistências) e vitória.





Apesar da derrota, o brasileiro Lucas Bebê fez a arena em Toronto estremecer com uma jogadaça em que enganou a marcação fingindo dar um passe e foi sozinho para a cravada! Que lance sensacional! Bebê atuou por apenas 6 minutos e terminou a partida com 5 pontos e 5 rebotes.





Ainda em Toronto, Carmelo Anthony anotou 15 pontos e passou Reggie Miller (ex-Pacers) na lista dos maiores pontuadores na história da NBA, e agora ocupa a 19ª posição.





Após o fim da partida com vitória do Thunder, houve confusão e expulsões. Os juízes erraram ao atribuírem a Dwayne Casey, um insulto que teria vindo da torcida ou do banco da equipe, e o treinador dos Raptors foi expulso. Além de Casey, DeRozan e Ibaka também acabaram expulsos. Tudo aconteceu por causa de uma infiltração perdida por DeRozan em que uma falta supostamente teria acontecido. A arbitragem precisou sair protegida pela segurança.





