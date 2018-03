Draxler reclama de entrada tardia e diz: "Gastamos 400 mi, mas falhamos de novo"

Draxler mostrou que não é adepto dos discursos protocolares. Com sinceridade incomum entre os jogadores do PSG, o meia-atacante alemão não escondeu sua raiva e insatisfação após a derrota por 2 a 1 e eliminação diante do Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Em entrevista ao canal germânico ZDF, o jogador fez duras críticas à atuação do time francês.





– Mesmo quando estava 1 a 1, o estádio inteiro sabia que não tínhamos como virar (o placar) porque não tínhamos a intensidade no campo. Precisávamos botar pressão no rival desde o começo. Mas não o fizemos e merecemos ser eliminados – avaliou.





Ao lado do ex-goleiro Oliver Kahn, comentarista da emissora alemã, Draxler condenou a atitude da equipe parisiense. E não hesitou em questionar sua entrada tardia no jogo, aos 31 minutos do segundo tempo.





“Foi uma falta de sensibilidade, eu não entendi. Não foi lógico. O gol de empate não mudou nada. Eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei surpreso e um pouco nervoso”.





– O Real Madrid jogou com calma, não estava nervoso. Nós fizemos a bola rodar, mas você não pode vencer fazendo apenas isso. Você tem que colocar pressão no Real Madrid quando você perde por 3 a 1, não apenas ficar fazendo passes e esperar que algo caia no céu – avaliou.





Draxler ainda tocou em outra ferida do PSG: o alto investimento, especialmente na atual temporada. Ao mencionar os gastos para contratar Neymar e Mbappé – cuja operação só será concretizada na próxima temporada –, o alemão fez questão de ressaltar que a eliminação precoce é um fracasso.





“No verão gastamos 400 milhões de euros e todo mundo estava dizendo sobre como isso ia mudar as coisas, mas falhamos mais uma vez na mesma fase”.





O adversário do Real Madrid nas quartas de final sairá em sorteio, no próximo dia 16 de março. Ao PSG, restam os torneios nacionais: Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga Francesa. A equipe parisiense volta a campo neste sábado, contra o Metz, no Parque dos Príncipes.





Globo Esporte