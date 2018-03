Em pouco mais de uma hora, Del Potro bate Nishikori e aumenta invencibilidade

O argentino Juan Martin Del Potro manteve a boa fase neste domingo. Atual número seis do ranking mundial, ele derrotou, por 2 a 0, em apenas 1h12m, o japonês Kei Nishikori, parciais de 6/2 e 6/2. O resultado coloca o tenista nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, na Flórida, Estados Unidos, e aumenta a invencibilidade do argentino no ano para 13 jogos, após os títulos do ATP 500 de Acapulco e do Masters 1000 de Indian Wells.





Nas oitavas, Del Potro vai jogar contra o sérvio Filip Krajinovic, que passou pelo francês Benoit Paire por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/3. Será o primeiro encontro entre os dois. Se conseguir vencer o torneio, o argentino pode até alcançar o terceiro posto, atrás apenas de Rafael Nadal, que aparecerá na liderança, e Roger Federer, que está em segundo. No momento, o terceiro é Marin Cilic, seguido por Grigor Dimitrov e Alexander Zverev.





No início da partida, Nishikori chegou a ter um break-point, e parecia dar mostras que ia fazer um jogo igual. Mas, após o 2 a 2, o argentino embalou quatro games seguidos e liquidou a parcial, 6/2. No início da segunda parcial, conseguiu mais dois games, fazendo 2/0 e encaminhando a vitória. O japonês teve um momento bom no fim do jogo, quando conseguiu salvar quatro match points, mas de nada adiantou. Outro 6/2.





Grigor Dimitrov é eliminado





Atual número 4 do mundo, Grigor Dimitrov não teve a mesma sorte de Del Potro. O búlgaro enfrentou o francês Jeremy Chardy e acabou eliminado com uma derrota por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4). Chardy espera agora o vencedor de Diego Schwartzman, da Argentina, contra Milos Raonic, do Canadá. Os dois se enfrentam às 22h.





Globo Esporte