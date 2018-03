Exame de Jadson aponta lesão, e meia desfalca o Corinthians mais uma vez

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)









Jadson vai desfalcar o Corinthians na decisão desta quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Bragantino, no segundo jogo das quartas de final.





Exames realizados no camisa 10 apontaram uma contratura no músculo anterior da coxa direita.





A tendência é que ele necessite de mais uma semana de tratamento. Assim, perderia um eventual primeiro jogo de semifinal.





O meia não atuou nos últimos três jogos: contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, diante do Deportivo Lara, da Venezuela, pela Libertadores, e no primeiro encontro com o Bragantino.





Além de Jadson, Fagner também é ausência, já que está com a seleção brasileira.





Por outro lado, o atacante Matheus Matias deve ser relacionado pela primeira vez nesta quinta.





O duelo vale vaga na semifinal do Paulistão. Na ida, domingo, no Pacaembu, o Braga venceu por 3 a 2. Para se classificar, o Timão precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença. Se a equipe da casa vencer pela vantagem mínima, a classificação será decidida nos pênaltis.





Globo Esporte