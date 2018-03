Fifa começa a discutir Mundial de Clubes com 24 participantes a cada quatro anos

A Fifa começou a discutir seriamente a possibilidade de organizar um Mundial de Clubes a cada quatro anos, com 24 participantes. A ideia é que o torneio seja o substituto da Copa das Confederações, que teve sua última edição disputada em junho do ano passado na Rússia.





A ideia partiu de dentro da cúpula da entidade, foi debatida na Comissão de Desenvolvimento do Futebol na semana passada, em Zurique e será debatida na semana que vem, durante reunião do Conselho da Fifa em Bogotá, na Colômbia.





A decisão sobre o novo formato do torneio, porém, está longe de ser tomada. As federações nacionais de futebol da Europa são frontalmente contra. A América do Sul e a África são os continentes mais entusiastas da ideia. Vários formatos chegaram a ser debatidos, nenhum com profundidade.





Um novo Mundial de Clubes para substituir a velha Copa das Confederações resolveria dois problemas para a Fifa, já que os dois torneios (em seus formatos atuais) são muito criticados internamente.





Globo Esporte