Fifa renova certificado da grama sintética da Arena da Baixada por mais um ano

(Foto: Marcelo Andrade/Gazeta do Povo)









A Fifa renovou o certificado da grama sintética da Arena da Baixada até o dia 1º de março de 2019. A informação foi divulgada pelo Atlético-PR na tarde desta terça-feira. Esse é o terceiro certificado concedido pela entidade. O primeiro certificado tinha sido dado em fevereiro de 2016, e o segundo em fevereiro de 2017.





O veto à grama sintética da Arena da Baixada foi derrubado no mês passado, após reunião da CBF com representantes dos 20 times participantes da Série A do Brasileirão. A proibição aconteceu em uma outra reunião em setembro de 2017, quando, os clubes aprovaram em 15 votos a favor e cinco contra. O argumento liderado pelo então presidente do Vasco, Eurico Miranda, era de que o Atlético-PR se beneficiava do gramado diferente dos outros estádios.





A grama da Arena da Baixada foi instalada pelo Atlético-PR em 2016 como alternativa aos problemas no cuidado com a natural. O formato do estádio, as condições do solo e mesmo o clima mais frio e úmido de Curitiba não propiciavam o crescimento do gramado.





Confira a nota do Atlético-PR em seu site oficial





A qualidade do gramado sintético do Estádio Atlético Paranaense foi novamente comprovada. O piso da casa do Rubro-Negro teve o certificado FIFA Pro [o mais alto nível de certificação da FIFA] renovado.





Para que o atestado de qualidade da FIFA seja renovado, é necessária a manutenção constante do campo, para que sejam mantidas as características que proporcionam similaridade com os mais perfeitos gramados naturais. O novo certificado é válido até 1º de março de 2019.





Ação pioneira no futebol brasileiro, o gramado sintético do Atlético Paranaense completou dois anos no final do último mês. A opção do Clube para propiciar o melhor campo de jogo aos atletas é constantemente elogiada por adversários e veículos de comunicação que têm a oportunidade de conhecer a tecnologia de ponta. A implantação do piso já é cogitada em outros estádios do país.





