FPF faz mudanças na tabela das quartas de final do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol divulgou, na tarde desta quarta-feira, mudanças na tabela das quartas de final do Paulistão, anunciada na véspera.





A medida foi tomada para atender a um pedido da Polícia Militar de São Paulo e, ao mesmo tempo, contemplar a vontade dos clubes envolvidos.





Sábado (17 de março)

São Caetano x São Paulo, às 16h, no Anacleto Campanella (árbitro: Vinícius Furlan)

Novorizontino x Palmeiras, às 19h, em Novo Horizonte (árbitro: Flávio Rodrigues de Souza)





Domingo (18 de março)

Bragantino x Corinthians, às 16h, no Pacaembu (árbitro: Leandro Bizzio Marinho)

Botafogo x Santos, às 19h30, em Ribeirão Preto (árbitro: Raphael Claus)





Terça-feira (20 de março)

São Paulo x São Caetano, às 21h, no Morumbi





Quarta-feira (21 de março)

Palmeiras x Novorizontino, às 21h45, na Arena Palmeiras

Santos x Botafogo, às 19h30, na Vila Belmiro





Quinta-feira (22 de março)

Corinthians x Bragantino, às 20h, na Arena Corinthians





Entenda o problema





Tudo começou quando o Bragantino resolveu levar para o Pacaembu seu jogo contra o Corinthians, atrás de uma renda maior de bilheteria. Ficou decidido na reunião de terça-feira que a partida seria disputada no domingo, às 11h.





A Polícia Militar de SP, então, fez a ressalva de que não teria como garantir a segurança, solicitando mudança de data, hora ou local do jogo. De acordo com o major Alexandre Vilariço, havia um risco de que as torcidas de Corinthians e São Paulo se cruzem na capital paulista e no ABC, já que o Tricolor jogaria no mesmo dia às 16h em São Caetano do Sul.





Dos oito times envolvidos nas quartas de final do Paulistão, só o Palmeiras se mostrou contrário à decisão do Bragantino de levar seu mando de campo para São Paulo, o que, no entender do clube alviverde, causa um problema esportivo – o rival Corinthians passa a ter dois jogos em que seus torcedores seriam maioria nos estádios, tanto na ida como na volta.





