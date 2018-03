Franca atropela Botafogo em noite inspirada de Pedro e pode encarar Bauru nas quartas

(Foto: Newton Nogueira/Divulgação)









O Franca encerrou a primeira fase do NBB na noite desta terça-feira com uma vitória avassaladora sobre o Botafogo por 104 a 67, no ginásio Pedrocão. O resultado não alterou a posição das duas equipes, terceiro e 12º lugares, respectivamente.





Agora, o time francano vai enfrentar, nas quartas de final, o vencedor do confronto das oitavas entre Bauru ou Vasco da Gama. Os quatro primeiros, Flamengo, Paulistano, Franca e Mogi, só jogam nas quartas.





Já o time da Estrela Solitária, que abusou dos erros no ataque, vai enfrentar o Caxias-RS nas oitavas de final da competição, com a primeira partida no Rio de Janeiro. Para o ala Pedro, cestinha da partida com 23 pontos, a intensidade apresentada pela equipe francana em quadra se deve aos treinos durante a semana.





- Os treinos foram fortes nesta semana, teve até briga entre a gente, porque estamos nessa pegada. Agora é fazer o melhor, pois Franca espera esse título e a gente quer dar para eles – disse o atleta ao fim da partida para a “Rádio Difusora”.





A nota triste do embate foi um princípio de briga entre Tatum e Jefferson, que culminou com a falta desqualificante para os dois, que cumprem suspensão automática nos playoffs.





O Jogo





Franca começou a partida impondo o ritmo natural de jogo quando atua no Pedrocão: ataque rápido e boa formação defensiva. Chegou a abrir cinco pontos no primeiro quarto, com duas bolas de três de Léo Mendl e Jefferson. O problema é que o Botafogo reagiu com a entrada de Coimbra, que pegou dois rebotes em cinco minutos e fez três assistências.





O time carioca chegou a ficar à frente do marcador, mas sucumbiu diante do ataque rápido do time francano e o primeiro quarto terminou 21 a 17 para os anfitriões.





Mesmo com um início claudicante no segundo quarto, com erros de alguns lances simples, a defesa do Franca Basquete se portou bem com a entrada João Pedro, que conseguiu bons rebotes e deu um toco plástico em Armandinho. Com melhor aproveitamento das cestas de três e nas infiltrações no garrafão, o time da casa abriu vantagem. Foi a maior em um só quarto do Franca Basquete nesta temporada, 30 a 12, agregando o placar em 51 a 29.





Confusão





O ímpeto do Botafogo do início do primeiro quarto havia arrefecido. A entrada de Jamaal não ajudou o time, que abusou dos erros de passes. E o que caminhava para ser um terceiro quarto de poucos pontos e truncado, mudou completamente com a disputa de bola entre Tatum, do alvinegro, com o Jefferson, no meio da quadra.





O ala do time da casa não gostou da cotovelada que recebeu do atleta botafoguense e revidou. Após um empurra-empurra que acabou sendo apartado pelos técnicos Helinho e Márcio Andrade, foi marcada falta desqualificante para os dois atletas, que deixaram a quadra. Os atletas cumprem uma partida de punição e aguardam julgamento. Ou seja, estão fora da estreia nos playoffs.





Encerrada a confusão, Franca esteve impossível com Pedro à frente na pontuação, fazendo 14, e Alexey mostrando estar recuperado, com quatro assistências. Apesar de Guga ter o mesmo aproveitamento nas assistências de Alexey, o Botafogo foi pouco eficiente no ataque. O período fechou em 23 a 14, em um total de 74 a 33.





No último quarto, Cipolini mostrou eficiência nos rebotes, com seis faltando dois minutos para acabar a partida. Mas Coimbra, do time da Estrela Solitária, conseguiu oito rebotes, somando 12 ao fim do jogo. O problema é que Franca tinha Pedro no ataque, que fez cinco cestas de três pontos em sete arremessos. O time carioca conseguiu equilibrar o período, apesar da pouca eficiência ofensiva, e fechou em 30 a 24, com um placar final centenário de 104 a 67.





Globo Esporte