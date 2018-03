Fred rompe o ligamento cruzado do joelho e vê restante da temporada ameaçado

(Foto: Guilherme Frossard)









Neste domingo, no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Tupi, por 2 a 1, e se classificou à final do Campeonato Mineiro. Mas o bom resultado e a vaga na decisão dividiram espaço com uma notícia muito ruim. O centroavante Fred, camisa 9 da Raposa, se machucou aos 27 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Raniel sentindo muitas dores e com muita dificuldade de pisar no chão. A preocupação era evidente e justificável. Fred rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA).





Uma entrevista coletiva do médico Sérgio Campolina chegou a ser anunciada para depois do jogo, ainda no Mineirão, mas foi cancelada. O clube informou que a palavra oficial será apenas nesta segunda-feira. O GloboEsporte.com apurou, com fontes ligadas ao jogador, que a lesão foi confirmada. O tratamento para esse tipo de problema é cirúrgico. Mano Menezes, também sem cravar a lesão, lamentou, mas falou pouco e valorizou a força do elenco.





- Coisas do futebol. A gente tem que estar preparado para tudo. Os treinadores valorizam os elencos não é à toa. À medidia que você tem um elenco de qualidade, você passa por perdas, ganhos e tem que continuar.





- Vamos esperar amanhã (segunda), que é sempre o caminho natural pra se posicionar objetivamente sobre a lesão do Fred. Ele vai passar por exames, vamos esperar isso hoje, embora sempre tenha uma preocupação quando acontece com um jogador. Vamos comemorar nossa vitória, que é um fator importantíssimo para o torcedor - completou o treinador.





Sem sequência





No dia 27 de fevereiro, no duelo com o Racing, Fred sofreu um estiramento na panturrilha direita, uma lesão considerada leve pelo clube. A contusão fez com que o atacante desfalcasse o Cruzeiro em cinco jogos. Quase um mês depois, ele retornou ao time. Porém, se machucou novamente.





Desde que estreou, diante do próprio Tupi, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, Fred marcou apenas um gol (na vitória por 2 a 1 sobre o Tombense, fora de casa). Esse é o pior início de ano da carreira do jogador, em termos de bola da rede. Até aqui, ele disputou nove jogos - todos como titular.





Na ausência do camisa 9, tudo indica que, pelo menos neste primeiro momento, Raniel assuma a vaga de titular no ataque celeste. O garoto teve boas atuações recentemente e está com moral com o treinador e a torcida. Neste domingo, no Mineirão, ele foi muito aplaudido quando entrou em campo.





O que dizem os companheiros





Ainda na zona mista do Mineirão, os jogadores do Cruzeiro comentaram a lesão do centroavante. Houve uma lamentação geral, naturalmente, e muita demonstração de apoio ao camisa 9.





- Triste. Dia de classificação, um domingo bonito, estádio lotado. Aí acontece um problema gigantesco desse com o "Don". Parceirão, irmão. A gente torce para que seja tudo muito rápido com ele. Ele é um cara muito profissional, trabalhador. A gente vai estar aqui para dar todo o apoio, como sempre foi, desde que ele chegou. Pode ter certeza que a gente vai na casa dele, vai estar com ele na recuperação. Mesmo fora de campo ele é importantíssimo para a gente. É um cara rodado, campeão, com um baita currículo. Todo mundo precisa do Fred - disse o amigo Thiago Neves.





- A palavra é de força, de união. Ele pode contar com todos os atletas, comissão e funcionários do Cruzeiro para que ele possa sentir afeto e sentir que todos vão estar do lado dele para essa recuperação, independentemente do tempo. A gente vai estar dia após dia junto, dando força. Fé em Deus ele tem bastante para reverter isso e servir como mais uma motivação para que ele volte o mais rápido possível e, dentro da carreira vitoriosa que ele tem, alcance os objetivos que ele tem traçado para a carreira - disse o goleiro Fábio.





- Situação delicada. O Fred chegou há pouco tempo, mas é um líder do elenco, um cara querido pelo grupo inteiro. Foi uma notícia ruim, o ponto negativo de hoje. Mas ele pode esperar que a gente vai fazer de tudo para dar o título para ele. Vamos dar toda a força para a recuperação dele - comentou Ezequiel.





- Que ele se recupere logo e possa voltar o mais rápido possível. Ele é um cara sensacional fora de campo. Estamos aqui para dar força a ele - completou Rafinha.





