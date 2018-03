Gabriel Jesus recusa oferta de renovação do City para focar na Champions e Copa

O Manchester City quer ter Gabriel Jesus por mais tempo, mas as negociações não devem ser tão fáceis. Num primeiro momento, a oferta apresentada pelo clube inglês para renovar o contrato atual, que vai até o meio de 2022, não agradou ao estafe do jogador, que congelou as conversas por ora. A proposta apresentada pelo City é de 90 mil euros (R$ 371 mil) por semana.





O GloboEsporte.com apurou que o estafe do jogador entende que Jesus merece uma valorização maior, considerando não convincente a oferta do City. Por outro lado, a pedida do atleta foi considerada alta. Dessa forma, as negociações ficam de lado, por enquanto, para que o brasileiro foque nas importantes partidas que estão por vir, na Liga dos Campeões e na Copa do Mundo. Essa notícia foi publicada primeiramente pelo site "Uol".





Segundo o jornal inglês ‘Daily Mail’, o Manchester City tem pressa para renovar o contrato devido a possibilidade de valorização do jogador durante a Copa da Rússia. No atual compromisso, o atacante tem vencimentos na casa dos 65 mil euros (R$ 267 mil) por semana. E a proposta dos ingleses estenderia o vínculo por mais um ano, até o meio de 2023.





Gabriel Jesus saiu do Palmeiras em 2016, em uma transição que envolveu cerca de R$ 121,1 milhões. Em 43 jogos pelo City, o atacante marcou 18 gols e é um dos xodós da torcida. Na última terça-feira, o atacante marcou o gol da vitória da seleção brasileira sobre a Alemanha.





Globo Esporte