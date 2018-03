Ganso abre mão de R$ 56 milhões, mas Sevilla recusa rescisão; meia quer respeito

A passagem de Paulo Henrique Ganso pelo Sevilla se aproxima de um final nada feliz. O meia está sendo preterido pelo técnico Vincenzo Montella, que assumiu o comando no fim de dezembro, e ainda não entrou em campo em 2018, além de ter sido cortado da lista da Liga dos Campeões. Para piorar, também não está sendo fácil se entender com a diretoria do clube.





Diante dessa situação negativa, Ganso pediu ao Sevilla no início do ano uma solução. Para ter o contrato rescindido e ficar livre para se transferir, ele ofereceu abrir mão de tudo o que tem a receber até o meio de 2021, quando termina o compromisso: a bagatela de 14 milhões de euros, o equivalente a R$ 56 milhões, na cotação atual. A diretoria do clube pediu um tempo para pensar e em seguida recusou a proposta, conforme apurou o GloboEsporte.com. Como argumento de que seria um bom negócio para o Sevilla, os dirigentes foram lembrados de que esse valor é superior ao que pagaram para contratá-lo em 2016: 10 milhões de euros. Mas não houve convencimento.





A ideia dos espanhóis é conseguir um retorno financeiro com Ganso. De preferência, vendê-lo por um valor próximo ao que pagaram - além de economizarem os salários -, mas eles também aceitam o empréstimo. O Sevilla neste momento planeja negociar o meia de 28 anos com outro clube da própria Espanha na próxima janela de transferências, a partir de 1º de julho. Porém, a última palavra será do próprio camisa 19. É ele quem vai decidir seu futuro.





Ganso quer voltar a ser respeitado





O Brasil é um destino possível para Ganso, assim como os EUA e a China. Depois de uma temporada e meia - podendo chegar a duas completas - sem conseguir ter a sequência que queria no Sevilla, ele irá em busca principalmente de respeito e de um lugar onde volte a se sentir feliz, independentemente de região do planeta.





Por conta de sua grande qualidade técnica, Ganso protagonizou alguns belos lances e chegou a ser enaltecido pela imprensa espanhola. Por outro lado, teve dificuldades na adaptação ao futebol europeu. Ao todo, foram 27 jogos e sete gols até aqui. Ele sofreu na tentativa de ganhar espaço com Jorge Sampaoli e depois viveu sua melhor sequência no Sevilla, sob o comando de Eduardo Berrizzo. Porém, com Vincenzo Montella, Ganso está ficando fora até do banco de reservas.





