Giovannini acaba com jejum brasileiro e é campeão da Descida das Escadas de Santos

Desde 2009 que um brasileiro não era coroado campeão da Descida das Escadas de Santos. Gabriel Giovannini, no entanto, acabou com o jejum brasileiro neste domingo e foi o campeão da edição 2018 de uma das principais provas de downhill urbano na América do Sul. A competição, que é disputada no Morro do Pacheco e chegou à sua 16ª edição, contou com a participação de 80 atletas de cinco países diferentes: Brasil, Equador, Chile, Colômbia e Espanha.





Depois das eliminatórias realizadas no sábado, dez atletas foram classificados para as semifinais deste domingo. Gabriel Giovannini mostrou logo pela manhã que iria dar muito trabalho para seus adversários. Ele passou com o melhor tempo entre os cinco finalistas e confirmou o favoritismo ao fazer o menor tempo na grande final, mesmo tendo alguns problemas pelo caminho.





- Logo no começo eu prendi os dois pés, não consegui passar aquele trecho pedalando. Aí já vieram mil coisas na cabeça, pensei: "Já era, não foi meu dia". Vim pedalando onde não dava. No fim, no último pulo, o pneu ainda saiu do aro, mas estava bem no finalzinho, deu para levar - contou Giovannini.





Os problemas foram compensados com muita velocidade no íngreme e bastante estreito circuito do Morro do Pacheco, que tem 514 degraus em uma pista de 600 metros de extensão, além de um desnível de 143 metros – equivalente a um prédio de 45 andares. Gabriel venceu com o tempo de 56s435. Lucas Borba terminou em segundo, com 57s302, seguido por Bruno Pinto, com 58s041.





O último anfitrião a ganhar a prova tinha sido o Wallace Miranda, em 2009. Desde então, o polonês Filip Polc dominou a competição, ficando com o título em seis ocasiões (2010, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016). O equatoriano Mario Jarrin (em 2011) e o espanhol Javier Raton Guijarro (em 2017) completam a lista.





Globo Esporte