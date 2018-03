Guardiola afirma que Campeonato Inglês é a prioridade do City: "Sempre mais difícil"

Depois de conquistar a Copa da Liga Inglesa no último domingo, o Manchester City ainda briga pelo Campeonato Inglês e pela Liga dos Campeões. Apesar de o City nunca ter vencido a competição continental, e estar próximo de se classificar para as quartas de final do torneio, o treinador Pep Guardiola trata a Premier Ligue como a prioridade do clube.





- Não terá relaxamento (no Campeonato Inglês). Estamos lutando muito pelo título mais importante da temporada, o Campeonato Inglês. É mais importante que a Champions, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. O Inglês é sempre mais difícil, uma partida a cada três dias, mostra quem é bom durante onze meses. De todos os títulos que já conquistei, o Campeonato Espanhol e o Campeonato Alemão foram os mais difíceis. Na Copa da Liga, por exemplo, Bravo nos salvou duas vezes nos pênaltis. Isso é uma moeda ao alto. Os jogadores sabem que o importante é ganhar o Campeonato Inglês para o clube e para nosso futuro.





O Manchester City é líder do Campeonato Inglês e enfrenta o Arsenal na próxima quinta-feira, às 16h45, pela 28ª rodada. Em caso de vitória, a equipe de Guardiola abrirá 16 pontos de vantagem para o Manchester United, segundo colocado.





- Enfrentamos o Arsenal, Chelsea, Tottenham e United, ainda vamos jogar com o Stoke, que briga contra o rebaixamento. Também vamos jogar contra o Everton, que é sempre complicado. Teremos partidas duras pela frente e precisamos estar concentrados. No esporte é preciso esquecer o que foi feito, bom ou ruim, e focar no que vem, no jogo de amanhã. Ao final da temporada valorizaremos o que temos conseguido - avaliou Guardiola.





Globo Esporte