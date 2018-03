Hamilton critica F1 por falta de diversidade: "Nada mudou em 11 anos"

(Foto: GLENN NICHOLLS/AFP)









Mais rápido nos treinos do primeiro dia de GP da Austrália, Lewis Hamilton aproveitou o pouco tempo livre para "protestar" contra a falta de diversidade no ambiente da Fórmula 1, nesta sexta-feira. Usando a função stories, em seu perfil no Instagram, o piloto filmou uma parte do Circuito de Albert Park, em Melbourne, Austrália, enquanto criticava o ambiente da categoria, a qual acusa de permanecer o mesmo nos últimos 11 anos.





- Quase não há diversidade na F1. Nada mudou nos 11 anos em que estou aqui. Crianças, pessoal, tem muito empregos neste esporte que todo mundo, não importa a etnia e ascendência, pode executar e se encaixar - publicou em seu Instagram.





Sempre ativo nas redes sociais e engajado em causas políticas, Lewis Hamilton chegou a apagar todas as postagens de sua conta no Instagram após um vídeo ter repercussão altamente negativa no fim do ano passado. Nas imagens o tetracampeão mundial de Fórmula 1 questionava um sobrinho sobre a roupa rosa que ele usava, dizendo em seguida que meninos não usavam vestido. A atitude recebeu críticas dos internautas por ser considerada machista e humilhante, visto que a criança tem apenas 4 anos de idade.





Globo Esprote