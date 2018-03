Iniesta diz que não se surpreenderia em ver Neymar no Real Madrid

(Foto: Albert Gea/Reuters)









Ídolo e capitão do Barcelona, Iniesta agora é mais um a opinar sobre uma possível ida de Neymar para o Real Madrid. Para o meio-campista, ver o ex-companheiro no maior rival da equipe catalã não seria uma surpresa. E encheu o brasileiro de elogios para justificar o desejo da equipe merengue.





– Sinceramente? Não. Não é que me surpreenda. Me é indiferente. Não é falta de respeito, nada. Não é algo que eu pense. Só pensaria que o Real contrataria um dos melhores do mundo, mas penso que os nossos (do Barcelona) são melhores. O Real Madrid seria melhor com Neymar porque, para mim, Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, em qualquer jogada pode decidir um jogo – opinou Iniesta, em entrevista à “Rádio Cadena Ser”.





Questionado sobre qual possibilidade acha mais provável para o atacante do PSG, se a ida ao Real Madrid, ou o retorno ao Barcelona, Iniesta não hesitou: vestir a camisa merengue lhe parece mais coerente para Neymar no momento.





Iniesta também voltou a comentar sobre o seu futuro no Barcelona. Após a vitória sobre o Chelsea, o meio-campista deixou em dúvida sua permanência no clube catalão, embora tenha um contrato vitalício com a equipe. À “Cadena Ser”, o espanhol reiterou que a decisão de ir ou não é inteiramente pessoal e não há influência do Barça. E ele não irá para nenhum lugar onde teria o time culé como adversário.





– Se vou (embora), será porque não posso dar 100% como jogador e como pessoa ao meu clube. É uma decisão difícil (...). Não iria a nenhum lugar que competisse contra meu clube. Todos os cenários que não sejam competir contra o Barcelona são possíveis. Se está dando por fato que só há um cenário, mas hoje não há nenhuma situação tomada. Será uma decisão puramente pessoal – reforçou.





O Barcelona é o único clube da vida de Iniesta. Aos 33 anos, ele atua profissionalmente na equipe desde 2002, tem 663 partidas, 56 gols e 30 títulos conquistados com a camisa do Barça.





Globo Esporte