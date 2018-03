Inter monitora possível saída de Alisson do Roma por bolada de até R$ 12 mi

(Foto: Pedro Martins / MoWA Press)









Às vésperas de vestir a camisa 1 da Seleção na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Alisson vê seu nome – e a segurança demonstrada sob as traves – despertar o interesse de gigantes do futebol europeu, como o Real Madrid. E o interesse merengue ou de qualquer outra equipe do Velho Continente não custará pouco. Em meio à badalação, o Roma, da Itália, fixou o valor de 60 milhões de euros (R$ 254,5 milhões) como preço para liberar seu goleiro titular. E a cifra astronômica faz brilhar os olhos do Inter, mesmo distante de qualquer negociação.





Clube formador do arqueiro, o Colorado tem direito a 5% do valor de qualquer transação que envolva o goleiro, graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa. O montante corresponde a toda a formação do atleta, que chegou às categorias de base coloradas aos 10 anos e permaneceu no clube até fazer 23 anos, em 2016, quando se transferiu ao futebol italiano. Caso o Roma venda o atleta pelo valor informado pelo Corriere Dello Sport, de R$ 254,5 milhões, o Inter tem direito a R$ 12,7 milhões.





Alisson, aliás, não é o único jogador lapidado em Porto Alegre no radar do Inter, para incrementar sua receita na temporada. Na mira do Manchester City, o meia Fred, do Shakhtar Donetsk, pode ser negociado por 50 milhões de libras (mais de R$ 229 milhões, na cotação atual). O Colorado tem direito a aproximadamente 2% do valor da transferência.





Caso o valor seja oficializado em R$ 217 milhões, o clube gaúcho receberá cerca de R$ 4,5 milhões da tratativa, graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Pedido especial do técnico Pep Guardiola, o brasileiro é cotado como reforço quase certo para o verão europeu, no meio do ano.





O verba extra desperta expectativa na diretoria colorada, dada a situação financeira delicada vivenciada pelo clube. O Colorado fechou 2017 com déficit de cerca de R$ 30 milhões e teve de aprovar, no Conselho Deliberativo, uma suplementação orçamentária para fechar as contas. Não à toa, há previsão de faturar R$ 55 milhões com vendas de atletas na temporada para sanar as finanças.





Lapidado nas categorias de base do Inter desde criança, Alisson assumiu a titularidade da meta colorada ao substituir Dida no final de 2014 e manteve o posto em 2015 e até deixar o clube, após o Gauchão de 2016. Ao todo, o arqueiro disputou 107 jogos pelo clube e sagrou-se campeão de quatro edições do estadual: 2013, 2014, 2015 e 2016 (os dois últimos anos como titular). O goleiro foi vendido por 8 milhões de euros ao Roma.





Entenda o Mecanismo de Solidariedade da Fifa:





O mecanismo de solidariedade da Fifa determina que 5% do valor total das transferências de jogadores seja destinado aos clubes formadores. É considerado formador todo clube que esteve com o atleta dos 12 aos 23 anos.





O time que ficou com o jogador dos 12 aos 15 anos tem direito a 0,25% do valor total da negociação por temporada. E dos 16 aos 23 anos, o clube tem direito a 0,5% por cada ano. Caso um jogador tenha ficado apenas alguns meses ou não tenha completado uma temporada no clube, o valor é proporcional ao período que o atletas esteve vinculado.





Globo Esporte