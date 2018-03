Isaiah Thomas explode, Lakers dominam o Heat e vencem a quarta partida seguida

Para quem vinha achando nos últimos meses que Isaiah Thomas não era mais o mesmo, o baixinho mandou um recado nesta quinta-feira. Em sua melhor atuação ofensiva na temporada, comandou grande vitória dos Lakers sobre o Heat, em Miami, por 131 a 113 - quarto triunfo seguido do time de Los Angeles, que ainda não sabe o que é perder desde o retorno da pausa para o All-Star Game.





Isaiah Thomas fez jus ao apelido de "Rei do 4º Período", que ganhou ainda nos tempos de Boston Celtics, e anotou 11 pontos nos últimos 12 minutos contra o Heat. Ao todo, foram 29 para o baixinho, que saiu do banco para terminar como cestinha da partida, com direito a seis bolas de três pontos e outra seis assistências. Os Lakers ainda contaram com grande atuação de Julius Randle, que somou outros 25 pontos.





Após fazer temporada fantástica pelos Celtics em 2016/17, Isaiah acabou trocado pela equipe com os Cavaliers, em negociação por Kyire Irving. Após mais de seis meses sem jogar por conta de uma lesão no quadril, o baixinho voltou no início de janeiro, mas não conseguiu se encontrar no Cleveland, tendo sido novamente trocado, desta vez para os Lakers.









Com a camisa do Los Angeles, pouco a pouco, Isaiah vai recuperando o ritmo. Já são sete partidas, sempre saindo do banco, com média de 15,4 pontos. Nas últimas quatro vitórias dos Lakers, Thomas teve participações importantes, com média de 19 pontos e 26 minutos de quadra.





Campanhas

Heat: 32v, 30d (8º do Leste)

Lakers: 27v, 34d (11º do Oeste)





Próximos jogos

Heat: contra os Pistons, sábado (03/03), em Miami

Lakers: contra os Spurs, sábado (03/03), em San Antonio





Globo Esporte