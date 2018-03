Julio Cesar treina ao lado de Diego Alves e vai fazer estreia contra o Boavista

(Foto: Amanda Kestelman)









Está chegando a hora de um reencontro muito aguardado. O goleiro Julio Cesar vai ser titular do Flamengo e vai vestir a camisa 12 nesta quarta-feira contra o Boavista - conforme notificou o site "Uol". O jogador de 39 anos foi anunciado no fim de janeiro e estava treinando para readquirir a forma física durante todo o mês de feveireiro.





No treino da véspera da partida, marcada para as 21h45, em Volta Redonda, o veterano fez atividades ao lado de Diego Alves, camisa 1 e titular absoluto do Flamengo.





Sem Diego Alves, que será poupado, o técnico Paulo César Carpegiani deve ir a campo com poucas mudanças e com o retorno de Cuéllar, suspenso na última partida. A provável escalação é: Julio Cesar, Rodinei, Rhodolfo, Juan, Renê; Cuéllar, Diego, Lucas Paquetá, Everton e Éverton Ribeiro; Henrique Dourado.





Globo Esporte