Justiça bloqueia R$ 102 mil de contas do Corinthians por dívida de contratação

(Foto: Think Ball)









Em decisão proferida na última terça-feira, a juíza Mariana Dalla Bernardina determinou o bloqueio de R$ 102 mil das contas do Corinthians por conta de uma dívida com o Atlético Monte Azul, clube da Série A3 do Paulistão.





O clube do interior alega não ter recebido o que foi acordado na venda do zagueiro Vinicius Del'Amore, no início do ano passado. O valor deveria ter sido quitado em cinco parcelas.





Campeão da Copa São Paulo pelo Timão, Del'Amore foi cedido ao Fortaleza em 2017 e atualmente está emprestado ao Londrina, do Paraná.





O Atlético Monte Azul é um clube utilizado pela empresa Think Ball para registrar jogadores. Além de Del'Amore, a Think Ball cuida da carreira de outros atletas do Timão, como Jadson e Léo Príncipe.





O Corinthians se manifestou sobre o caso por meio de nota oficial:





"O Sport Club Corinthians Paulista tem se empenhado em sanar suas dívidas e vem regularizando progressivamente sua situação perante credores. No caso em questão, não houve possibilidade de obter acordo junto ao Atletico Monte Azul, de modo que o valor alegado como devido encontra-se transferido para conta judicial vinculada ao processo."





Globo Esporte