Lauro Chaman conquista o 1º ouro do Brasil no Mundial de Paraciclismo do Rio

(Foto: Fernando Maia/MPIX/CPB)









O público que foi ao Velódromo Olímpico do Rio acomapanhar o Mundial de Paraciclismo de Pista viveu o seu êxtase neste domingo. Em prova emocionante, decidida apenas no photofinish, Lauro Chaman conquistou o ouro no scratch 15km C4-5. Foi a primeira medalha do Brasil no evento que se encerra neste domingo. A prata ficou com o australiano Alistair Donohoe. O Mundial do Rio é a primeira competição que conta pontos para a corrida paralímpica para Tóquio 2020.





- Eu estou muito feliz, pois a minha família veio me assistir e está aqui no Velódromo. Confesso que sonhei com este momento de ganhar uma medalha com o meu filho na arquibancada. Eu sabia que a prova que eu teria mais chance seria o scratch, por ser uma prova mais longa. Conseguimos fazer uma boa corrida e agradeço principalmente ao meu companheiro de equipe, Soelito Gohr, que me auxiliou na estratégia traçada pelos meus treinadores.





Lauro adiciona esta à extensa galeria de conquistas de sua carreira. Nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, além da medalha de prata na prova de estrada, foi bronze no contrarrelógio da classe C5. O principal ano da sua carreira, no entanto, aconteceu em 2017. No Mundial de Pista de Los Angeles (EUA), subiu três vezes ao pódio: prata na perseguição individual e bronze tanto no contrarrelógio de 1km e no scratch 15km. Meses mais tarde, foi campeão mundial de estrada e bronze no contrarrelógio em Pietermanitzburg, na África do Sul.





- A energia era muito, muito positiva aqui hoje. Minha maior vitória é essa, ter ganhado na frente da minha família. Eu já me sentia realizado depois do Rio 2016, mas agora acho que a realização chega ao máximo - completou o paraciclista, que nasceu com o pé esquerdo virada para trás, o que o fez perder o movimento do tornozelo após uma cirurgia para corrigir o problema.





Na outra decisão por medalha da primeira sessão do dia, outra medalha de ouro sul-americana. O colombiano Alejandro Perea Arango ficou com o título do scratch 15km, classes C1-3, e deixou o australiano Darren Hicks com a segunda posição e o canadense Tristen Chernove em terceiro.





