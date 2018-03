Liga Espanhola oficializa uso de árbitro de vídeo na próxima temporada

A Liga Espanhola e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmaram nesta sexta-feira que o sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) será utilizado na próxima edição do Campeonato Espanhol. O presidente de La Liga, Javier Tebas, já havia apontado para tal possibilidade, mas os órgãos oficializaram a questão em comunicado, detalhando os processos para implementação.





O primeiro passo será a formação dos árbitros para lidar com a tecnologia, em um processo que será conduzido por Carlos Velasco Carballo, ex-árbitro que será diretor e instrutor do projeto. O madrilenho já havia trabalhado como consultor da Fifa nos últimos meses, além de ajudar na formação dos juízes que trabalham na Taça Libertadores, segundo o jornal "As".





Segundo o comunicado oficial de La Liga, o centro de controle das operações de vídeo ficará instalado na sede da federação, a Cidade de Futebol, em Las Rozas, região metropolitana de Madri. A tecnologia será cedida por uma empresa de comunicação espanhola, e a própria organização do campeonato ficará responsável pelos custos de implantação e uso dos equipamentos.





Até o início da edição 2018/19 do Campeonato Espanhol, haverá o uso do VAR de forma não-oficial nas partidas - o que a Liga chama de "offline". No caso, os assistentes de vídeo lidarão com a tecnologia para rever os lances, mas não terão contato com os árbitros no campo, que não poderão rever jogadas.





Os campeonatos Italiano e Alemão são as duas grandes ligas que já usam o VAR em suas partidas de forma oficial. Além do Espanhol, o Francês já confirmou que incorporará a tecnologia na próxima temporada.





Globo Esporte