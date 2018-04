Lukaku e Sánchez marcam, e Manchester United vence o Swansea em Old Trafford

O Manchester United teve uma boa apresentação neste sábado e venceu por 2 a 0 o Swansea, em casa, pelo Campeonato Inglês. Os gols da partida foram marcados por Sánchez e Lukaku, que agora soma 100 gols em jogos pela competição nacional. Destaque para a atuação ofensiva da equipe com muita movimentação na linha de frente, que além do belga e do chileno, teve Lingard e Juan Mata.





Com a vitória em casa neste sábado, o Manchester United soma 68 pontos e ocupa a segunda colocação do Campeonato Inglês. O próximo adversário será o grande rival Manchester City no próximo sábado, fora de casa. A partida pode garantir ao City o título antecipado da Premier League. Para isso acontecer, o time de Guardiola precisa vencer ainda neste sábado o Everton. Já o Swansea, com 31 pontos, é o 15º colocado na tabela e ainda briga contra o rebaixamento.





Com apenas quatro minutos de jogo, o Manchester United já vencia por 1 a 0, gol de Lukaku. O gol de número 100 do belga em jogos da Premier League mostrou o que seria o primeiro tempo. Pressão e domínio total do Manchester United, que não deixava o adversário sequer passar do meio de campo. Com muita mobilidade no ataque, o time de Mourinho foi chegando cada vez mais perto do segundo gol. E ele saiu aos 19 minutos, quando Lingard deu bela assistência para Sánchez estufar a rede. Em determinados momentos da etapa inicial, o United teve mais de 70% de posse de bola.





A vantagem no placar deixou o Manchester United mais tranquilo para o segundo tempo, mas ainda com o domínio do jogo. Só aos 13 minutos que o Swansea chegou pela primeira vez, e foram duas chances seguidas nos pés de Abraham. De Gea apareceu muito bem, fez grandes defesas e mostrou que o dia era dos Red Devils. Lukaku ainda teve chance de fazer o terceiro, mas parou na grande defesa de Fabianski. O time deixou o gramado de Old Trafford aplaudido pela torcida.





