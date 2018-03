Palco da estreia da Seleção na Copa, Arena Rostov será testada em 15 de abril

O estádio que receberá o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, contra a Suíça, na cidade de Rostov-on-Don, passará pelo primeiro teste no dia 15 de abril. O Rostov, time da cidade, enfrentará o SKA Khabarovsk. Depois, outras duas partidas serão realizadas, dias 29 de abril e 13 de maio. O Rostov enfrentará as equipes russas Tosno e Ural, respectivamente.





O Estádio de Rostov foi construído especialmente para a Copa do Mundo e depois do Mundial será utilizado pelo clube que leva o nome da cidade. A arena tem capacidade para 45 mil torcedores. Na Copa, além do jogo do entre Brasil e Suíça, dia 17 de junho, vai receber mais quatro partidas: Uruguai x Arábia Saudita, Coreia do Sul x México, Islândia x Croácia e um jogo das oitavas de final.





Nesta quinta-feira, a Fifa e o Comitê Organizador Local (COL) divulgaram imagens atualizadas dos 12 estádios da Copa do Mundo. Em Sochi, uma comitiva com membros das duas equipes iniciou mais uma etapa da terceira fase da vistoria operacional. Até sábado, a eles passarão por Rostov-on-Don e Kazan. Dos três estádios, apenas o de Rostov ainda não recebeu uma partida.





Com isso, a Fifa fechará o ciclo de vistorias dos estádios prontos. De 30 de janeiro a 1 de fevereiro, a delegação conjunta visitou a Arena São Petersburgo, o Estádio Luzhniki e o Estádio do Spartak, ambos em Moscou. Todos eles já foram testados. No próximo dia 23 de março, o Luzhniki vai ser palco do amistoso entre Rússia e Brasil.





A partir do dia 22 de março, os outros seis estádios receberão a inspeção da comitiva. Ainda estão pendentes: Arena Samara, Ecaterimburgo, Saransk, Kaliningrado, Volgogrado e Nizhny Novgorod. Todos eles obrigatoriamente passarão por pelo menos dois eventos-teste até o Mundial. A Copa do Mundo começa no dia 14 de junho e termina em 15 de julho.





A equipe que realiza a visita operacional é composta por especialistas em design de estádios, preparação e hospedagem de torneios, segurança, transporte, logística, serviços de hospedagem, radiodifusão, operações de mídia, recursos humanos, marketing e serviços de emissão de bilhetes. A turnê é liderada pelo CEO do COL, Alexey Sorokin, e pelo Chefe de Eventos e Competições da Fifa, Colin Smith.





