Portuguesa Santista vence Barretos e garante melhor campanha na 1ª fase da A3

(Foto: Renan de Souza Vieira / Portuguesa Santista)









A Portuguesa Santista garantiu a melhor campanha entre os 20 participantes da Série A3 na primeira fase do terceiro nível do futebol paulista.





A Briosa venceu o Barretos por 1 a 0, no estádio do rival, o Fortaleza, e terminou a etapa de classificação com 44 pontos, quatro a mais que os vices Capivariano e Atibaia.





O feito garante à Portuguesa Santista decidir em sua casa, o Ulrico Mursa, as partidas da fase de mata-mata da Série A3. O Barretos encerrou a primeira fase em quinto lugar, com 33 pontos, e também avançou à etapa seguinte da competição.





Nas quartas de final, a Briosa enfrentará o São Carlos, oitavo lugar. O Touro do Vale terá pela frente o Desportivo Brasil, que terminou em quarto lugar.





Gol contra





O primeiro tempo terminou com dez chances de gol criadas e a maioria pela Briosa. E em uma delas saiu o gol que deu a vitória ao time santista. Aos 40 minutos, o meio-campista Emerson Guioto cobrou falta na área do BEC e o zagueiro Eder se atrapalhou e jogo contra a própria meta.





O técnico do Barretos, Paulinho MacLaren, deixou o time mais ofensivo com as entradas de Jô, Zezinho e do artilheiro Gabriel Barcos. O time da casa pressionou, porém, não conseguiu superar a defesa da Santista, que terminou como a melhor da primeira fase, com apenas 12 gols concedidos em 19 partidas.





Globo Esporte