Ivan Savvides, presidente do PAOK, foi banido dos estádios de futebol por três anos nesta quinta-feira pelo comitê disciplinar do Campeonato Grego. O dirigente foi punido por ter invadido o gramado armado durante uma partida contra o AEK no último dia 11.





Além de uma multa de 100 mil euros, o Paok também foi punido com a perda de três pontos no Campeonato Grego, que estava suspenso desde a confusão de Savvides, mas que será retomado neste final de semana.





Globo Esporte