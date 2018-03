PUMA e Sérvia anunciam parceria de longo prazo no futebol

A PUMA e a Associação de Futebol da Sérvia anunciam hoje um acordo para a marca vestir a seleção nacional da Sérvia durante e após a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A seleção estreará o novo uniforme durante a próxima data FIFA, que acontece dia 23 de março.





"Estamos extremamente felizes em dar as boas vindas a Sérvia em nosso plantel de seleções nacionais. O país possui uma história rica e orgulhosa no futebol e a PUMA está ansiosa para contribuir com ela. A classificação da Sérvia para a Copa do Mundo 2018 destacou o talento presente na equipe, bem como as jovens promessas no grupo. Essa parceria reafirma nossa presença na competição, com a Sérvia se juntando a Uruguai, Suiça e Senegal", celebra Bjoern Gulden, CEO global da PUMA.





O Presidente da Associação de Futebol da Sérvia, Slavisa Kokeza, também comemora a novidade: "No ano que nossa seleção participará da Copa do Mundo, teremos outro motivo para comemorar: o contrato com uma das maiores marcas de esportes do mundo, a PUMA. Com a força de nosso novo patrocinador esperamos resultados ainda melhores para celebrarmos juntos", reforça Kokeza.





A seleção da Sérvia se une a uma extensa lista de seleções da PUMA, dentre elas Itália, Uruguai, Suíça, Áustria, Camarões, Senegal, Costa do Marfim, Gana e República Tcheca, além de clubes como Borussia Dortmund e Arsenal. A marca também patrocina jogadores de renome mundial, como Antoine Griezmann, Sergio Aguero e Marco Reus. No Brasil atletas como Jadson e Mateus Vital do Corinthians, Moises do Palmeiras, Nenê do São Paulo, Lincoln do Flamengo, entre outros, fazem parte do time da marca.