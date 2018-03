Reforços liberados, 4ª substituição e horários: Uefa anuncia novidades em 18/19

A Liga dos Campeões terá novidades importantes a partir da próxima temporada. A Uefa anunciou nesta terça-feira as mudanças no regulamento da competição mais importante entre clubes do Velho Continente, que também serão válidas para a Liga Europa: os clubes poderão inscrever até três reforços contratados em janeiro, sem limitações; será permitida uma quarta alteração em caso de prorrogação; e os confrontos de mata-mata terá um novo "horário nobre".





As alterações foram aprovadas pela organização após uma reunião do Comitê Executivo, e fevereiro, e também depois de um encontro da International Board (IFAB), em Zurique, no começo do mês, que deu aval para mudanças.





Reforços liberados





O comunicado divulgado pela entidade aponta que os clubes passarão a ter direito de inscrever, após a fase de grupos, três novos atletas atletas "sem qualquer restrição" - uma medida que busca estar alinhada com o regulamento das ligas nacionais. A intenção é permitir que reforços contratados na janela de transferências do inverno europeu, em janeiro, possam atuar normalmente, independente de ter disputado um torneio continental na mesma temporada por outra equipe.





Philippe Coutinho, por exemplo, não pode defender o Barcelona no mata-mata da Liga dos Campeões, uma vez que disputou a fase de grupos pelo Liverpool nesta mesma temporada - enquanto no Campeonato Espanhol, entretanto, não tem restrições para entrar em campo. Este cenário não existirá mais, ao menos nas próximas três temporadas.





Substituição extra





A Uefa decidiu implementar, também, em suas competições, a quarta substituição em caso de prorrogação nos jogos eliminatórios, nas etapas de classificação pré-fase de grupos e a partir das oitavas de final. Esta alteração será independente das outras três. Tal medida já havia sido implementada pela Fifa na Copa das Confederações, no ano passado, e também estará presente na Copa do Mundo deste ano.





Além disso, a partir da próxima temporada 23 jogadores poderão ser inscritos para cada partida - e não apenas 18, como no formato atual. Desta forma, os treinadores passarão a ter 12 opções de substitutos no banco de reservas em todos os confrontos.





Novos horários





A Liga dos Campeões e a Liga Europa terão novas faixas de horários para seus jogos. O novo "horário nobre", padrão para a maioria das partidas, será as 21h no Horário Central Europeu (CET) - que está quatro horas à frente do Brasil, sem incluir horário de verão em qualquer dos países. Entretanto, a cada dia de rodada na fase de grupos da Champions, dois jogos serão realizados às 18h55 (CET). Todos os jogos da última rodada desta mesma fase serão disputado simultaneamente.





Os jogos da fase de grupos da Liga Europa serão jogados às 18h55 e 21h (CET), com definição a partir de sorteio. A partir das quartas de final, todas as partidas serão disputadas às 21h.





O primeiro jogo a ser realizado no novo "horário nobre" e a contar com todas as outras modificações no regulamento será a Supercopa da Europa de 2018/19, que colocará frente a frente os vencedores da Champions e da Liga Europa.





Emblema de Multicampeão





A partir da próxima temporada, também existirá um emblema de multicampeão, que só poderá ser usado por equipes que vençam uma competição europeia pelo menos três vezes consecutivas ou um total de cinco edições. A princípio, o único clube habilitado a usar este escudo será o Sevilla, que já conquistou a Liga Europa em 2006, 2007, 2014, 2015 e 2016. O Real Madrid, atual bicampeão da Champions, poderá conquistar o mesmo direito caso vença a Liga dos Campeões nesta temporada - na qual já está nas quartas de final.





Globo Esporte