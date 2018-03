Renato confirma retomada de negociação por André: "O Grêmio não está parado"

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação)









A novela entre Grêmio e o atacante André ainda não terminou. Depois de comunicar o Sport da desistência na contratação do jogador, o Tricolor retomou as negociações para tê-lo na Arena em 2018. E a informação foi confirmada pelo próprio técnico Renato Gaúcho na entrevista coletiva desta sexta-feira, após o treino da manhã. Segundo ele, o clube "não está parado" no mercado.





Mesmo que tenha renovado com Jael e contratado Hernane para o comando do ataque, o Grêmio parece convencido de que André é "o cara" para a temporada. Além disso, há o calendário cheio, que vai cobrar seu preço em meio a tantas competições e jogo atrás de jogo.





– Acho que vocês viram as notícias que o Sport reabriu as negociações com o Grêmio. Eu falei para vocês que o Grêmio não está parado. O Grêmio está correndo atrás de mais um atacante. Por quê? Nós temos várias competições. É necessário no mínimo dois jogadores para cada posição. Três, melhor ainda. O Grêmio voltou às negociações com o André, mas isso aí é com o presidente, diretoria. Estamos buscando mais um jogador de ataque que pode ser o André – disse Renato.





Apesar da intenção, o técnico gremista garante que não tentou falar com o jogador. Afirma que seria anti-ético procurá-lo antes mesmo de os clubes entrarem em acordo. Na última terça-feira, André se reapresentou ao Sport depois de ser notificado pela Justiça por dias não trabalhados. Na quinta, o executivo Klauss Câmara, em sua apresentação ao Leão, desconversou sobre o assunto.





– As informações que eu tenho é que ele (André) está louco para vir. Uma coisa é quando o clube libera o jogador para ser negociado ou o jogador já está negociando com o clube. Não posso interferir, não estaria sendo ético da minha parte ligar para um jogador de outro clube, que tem contrato com aquele clube, não sei até que ponto vai sair negociação ou não – explicou Renato.





O atacante do Sport já deixou clara a vontade de rumar para Porto Alegre e inclusive adiou o retorno aos treinos, o que causou notificação judicial do clube. Agora, ele realiza transição física após se recuperar de dores no joelho direito e pode até pintar em campo contra o Santa Cruz, no dia 7, pelo Campeonato Pernambucano.





Globo Esporte