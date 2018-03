Rodrigo Caetano e Paulo César Carpegiani são demitidos do Flamengo

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)









O Flamengo caiu na semifinal do Campeonato Carioca depois de ser derrotado pelo Botafogo por 1 a 0. Com a eliminação, caíram também o técnico e o diretor executivo de futebol do clube. Paulo César Carpegiani e Rodrigo Caetano deixam seus cargos a partir desta quinta-feira.





O treinador de 69 anos foi afastado do comando da equipe após 17 jogos e menos de três meses de trabalho. Já a passagem do dirigente pela Gávea durou três anos. Caetano chegou ao clube em 2015, depois de trabalhar no Vasco e no Fluminense. No Flamengo, foi campeão apenas do Campeonato Carioca em 2017.





Na noite de quarta-feira, logo após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, o vice de futebol, Ricardo Lomba, classificou como "vergonhosa" a atuação da equipe e disse que o Flamengo "correu menos" que o adversário em campo.





Lomba, com apoio dos demais vices do clube, era favoráveis às mudanças no departamento de futebol. O presidente Eduardo Bandeira de Mello se viu em uma sinuca de bico, já que sempre foi contra modificar a estrutura. Desta vez, foi convencido e cedeu.





Enquanto isso, os jogadores se reapresentaram às 16h no Ninho do Urubu para treinamento. A princípio, não haverá entrevista coletiva e a imprensa será liberada apenas para registro de imagens.





Por meio de nota oficial, o Flamengo confirmou que Rodrigo Caetano e Paulo César Carpegiani não fazem mais parte do clube. Leia as notas





O dirigente chegou ao Rubro-Negro no final de 2014 com a missão de consolidar o processo de profissionalização do Departamento de Futebol e foi importante na modernização do Centro de Treinamento George Helal, no aprimoramento da governança e na integração com as divisões de base. Rodrigo Caetano foi campeão carioca invicto em 2017, vice-campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana no mesmo ano.





O Flamengo agradece o trabalho de Rodrigo Caetano e deseja sucesso ao profissional na sequência da carreira."





Ex-atleta do clube e técnico campeão do mundo em 1981, Carpegiani chegou ao Flamengo para sua terceira passagem como treinador em janeiro de 2018.





O Flamengo agradece o empenho dos profissionais e deseja sucesso a ambos na sequência de suas carreiras."





Em nota oficial polida, Rodrigo Caetano agradeceu a clube, torcida e atletas pela oportunidade. Confira o comunicado:





Gostaria de agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo por tudo que me proporcionou nesses três anos e três meses de muito trabalho e dedicação integral, visando o crescimento da instituição, tanto dentro quanto fora de campo. Ao presidente Eduardo Bandeira de Mello e ao CEO Fred Luz, o meu muito obrigado pela parceria e comprometimento em prol de uma gestão transparente e profissional.





Aos vice-presidentes, que o caminho continue sendo trilhado e os bons resultados sejam alcançados, além dos demais executivos do clube, que sempre trabalharam alinhados para atender às demandas do departamento de futebol. A todas as comissões técnicas e funcionários, que por lá passaram nesse período, estendo meu agradecimento, e à torcida rubro-negra, que tanto amor demonstra em todos os momentos.





Por fim, a todos os atletas com os quais trabalhei nesse tempo, meu carinho, respeito e gratidão, sempre. Sigo minha vida em busca de novos desafios.





Paulo César Carpegiani também divulgou nota oficial ressaltando os números do time no ano e agradecendo à torcida e diretoria:





Nação Rubro Negra





Nestes três meses de Flamengo, pude reviver momentos maravilhosos e emocionantes ao lado desse grupo profissional e dessa gigantesca torcida. Nesse período, conquistamos 11 vitórias em 17 jogos. Tivemos apenas três derrotas, sendo a última a primeira com a equipe titular.





Em minha terceira passagem pelo Fla, conquistamos a Taça Guanabara, fazendo um dos melhores inícios de temporada e deixando o Clube como líder do seu grupo na Copa Liberadores da América.





Agradeço a diretoria e a toda Nação Rubro Negra pelo apoio, incentivo e oportunidade. Vida longa ao Flamengo e sua apaixonada torcida!





PC Carpegiani





Globo Esporte