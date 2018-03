Roger diz que jejum do Palmeiras aumenta importância do clássico contra São Paulo

(Foto: Mauro Horita/Agência Estado)









Classificado para o "mata-mata", mas se vencer há quatro partidas no Campeonato Paulista. Depois da derrota em casa por 1 a 0 para o São Caetano, nesta segunda-feira, o técnico Roger Machado reforçou a necessidade de o Palmeiras reagir no clássico contra o São Paulo, quinta-feira, às 20h30, na arena.





– A partir de amanhã (terça-feira) começamos a pensar nele (Choque-Rei). Já é a quarta partida que não vencemos no Paulista, se torna mais importante essa partida de quinta-feira – afirmou o treinador na entrevista coletiva.





Roger acredita que a falta de entrosamento foi determinante para o Palmeiras ser batido pelo Azulão. O técnico mandou a campo apenas um titular (Bruno Henrique) para poder observar outros jogadores e opções táticas, como Guerra na função de "falso 9". O Verdão, porém, rendeu muito abaixo do esperado.





– Claro que não é o mesmo tipo de entrosamento. Uma coisa é treinar, outra questão é jogar. Você sente falta disso, ainda mais em um jogo que o adversário vem com proposta se defender e contra-atacar, consegue um gol com seis minutos e reforça a estrategia. O objetivo do jogo era vitória, obviamente, dar oportunidade de rodagem para quem vinha jogando menos – afirmou.





– O que eu disse para os atletas é que colocassem dúvida na minha cabeça. Quanto mais dúvida o treinador tem quer dizer que tem melhores jogadores à disposição para termos as melhores opções. Não foi um jogo bom, mas estivemos o tempo todo no campo do adversário, sofreu alguns riscos nos contra-ataques, mas ficamos tristes pelo resultados. Algumas observações importantes em relação a rendimento dos jogadores que sabemos que em algum momento vamos precisar – disse Roger.





A atuação irregular irritou os mais de 22 mil torcedores presentes na area. Em alguns momentos, a equipe foi vaiada. Roger, porém, entende que o Palmeiras poderia ter conseguido o empate. Gustavo Scarpa acertou uma cobrança de falta na trave, e Willian reclamou bastante de um pênalti de Sandoval.





– Hoje, não desmerecendo o jogo do adversário, que fez a tática correta e conseguiu levar até o final, acredito que pelo volume de jogo pelo menos com o empate a gente poderia ter saído. Se empata cedo acredito que a gente pudesse ter sorte maior. Não foi o que aconteceu. A insatisfação do torcedor também é nossa. Mas se existia um momento que a gente podia fazer essas observações essa nesse momento.





O Palmeiras tem mais dois jogos para fechar a primeira fase do Paulistão. Além do Choque-Rei de quinta-feira, o Verdão visita o Ituano, domingo, às 17h, no estádio Novelli Júnior.





– Temos de tentar diminuir as questões coletivas e táticas em função do entrosamento. Algumas questões táticas, individuais, de comportamento, como se comporta com resultado adverso, por vezes com a vaia do torcedor, a impaciência que é completamente compreensível. Isso tudo faz com que temos avaliações. Eu, como treinador, também tinha curiosidade para ver o time atuando como alternativa. Se a gente passar nome por nome, a maioria seria titular em grandes equipes do Brasil. Carece do coletivo, o entrosamento, isso faz a diferença em qualquer equipe.





