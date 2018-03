São Paulo avança em negociação e agenda exames de Gonzalo Carneiro

(Foto: Divulgação / Defensor Sporting)









O São Paulo avançou na negociação com o Defensor, do Uruguai, e vê a contratação de Gonzalo Carneiro pendente por detalhes. Tanto que agendou exames do atacante para a próxima semana, na capital paulista.





Nesta quinta-feira, o Tricolor fez uma última proposta pelo atleta de 22 anos, considerado um dos mais promissores do futebol uruguaio. O atacante de 1,91m trata uma pubalgia.





O São Paulo tem informações de que Carneiro está praticamente recuperado, mas precisará pegar ritmo de jogo, algo que demandará um tempo entre alguns dias e três semanas.





Diante da falta de opções de mercado e sem dinheiro para investir, o São Paulo busca no mercado opções de jogadores promissores, com perfil mais barato e mais vontade para vestir a camisa do clube. A ideia é fazer um planejamento a médio prazo.





Como tem contrato com o Defensor até junho, Carneiro não demandará um alto investimento do Tricolor. Ele poderá ser o oitavo reforço para a temporada. Antes, foram contratados Jean, Anderson Martins, Nenê, Diego Souza, Tréllez, Valdívia e Régis.





